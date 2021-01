Dlužníci se by se na jaře měli dočkat chráněných účtů. Mají zabránit dvojité exekuci jednoho příjmu

Odklady splátek, pozastavení exekucí nebo úleva pro dlužníky v osobním bankrotu. To jsou některá z opatření, která stát loni dočasně zavedl kvůli pandemii koronaviru. Natrvalo se pak zvyšovalo takzvané nezabavitelné minimum. V letošním roce bude Parlament posuzovat velkou novinku - oddlužení by nově mohlo trvat jen tři roky. A už od dubna by mohl v Česku začít fungovat takzvaný chráněný účet.

