Čím chcete být zelenější, tím jste rudější. Se závislostí na Číně musíme něco dělat, vyzývá Špicar
Japonská automobilka Toyota v Česku postaví svoji první evropskou továrnu na elektromobily. Investici ve výši téměř 17 miliard korun vláda podpoří pobídkou více než 1,5 miliardy korun. „O to, kam centrála umístí podobnou investici, se vedou tvrdé soutěže. Tento úspěch má několik otců, hlavně český manažerský tým, ale i vláda, především ministři Lukáš Vlček (STAN) a Zbyněk Stanjura (ODS),“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
Zatím není jasné, jak dlouho bude trvat, než výroba skutečně spustí. Toyota čelí následkům amerických cel a poptávka po elektromobilech není taková, jakou politici očekávali.
„Myslím, že Toyota výrobu baterií a elektrických vozů v Evropě potřebuje, české továrny Škodovky a Hyundaie už to umí. Možná se bude měnit časový harmonogram, ale neřekl bych, že je to důvod, proč by ta investice měla spadnout ze stolu,“ míní.
Tato diverzifikace je pro český automobilový průmysl potřebná, nyní navíc továrna nevyroste na zelené louce, ale půjde o rozšíření již 20 let fungujícího závodu, kde vznikne bezmála 250 velmi zajímavých pracovních míst.
„Bylo by skvělé, kdybychom získali i vývoj baterií nebo samořiditelných systémů, ale to bychom na sobě museli zapracovat: podporovat vědu a výzkum skrze odečitatelné položky a mít flexibilní trh práce plný kvalifikované a dostupné pracovní síly, což nemáme. A taky skvělou spolupráci mezi podniky a univerzitami. Neděláme dost pro to, aby k nám přicházely opravdu špičkové investice,“ kritizuje.
Špicar popisuje vlastní zkušenost ze Škodovky, která v rámci koncernu Volkswagen přišla s nápadem na mnohonásobné rozšíření svého vývojového centra:
„Kolegové ve Wolfsburgu řekli ‚skvěle‘, ale pak se ukázalo, že těch 300 inženýrů je na totálně vyprázdněném českém trhu těžké získat. A i pro Toyotu to zde bude těžší než v jiných částech Evropy. Naštěstí dokázali centrálu přesvědčit, že jiné výhody převažují.“
Bod zlomu
Podle Špicara se nyní nacházíme ve zlomovém období, kdy se rozhoduje o tom, jak bude pokračovat snižování emisí automobilek – zda se podaří naplnit původní cíle, například konec výroby aut se spalovacími motory do roku 2035, nebo budou muset být revidovány.
„Revize měla původně nastat v roce 2026, ale ukazuje se, že ty cíle pravděpodobně nebudou reálné a revize se přesune na letošek. Příští pátek se sejdou špičky Evropské unie a bude se rozhodovat, co dál,“ popisuje.
Revidovat je prý třeba evropský přístup k zelené politice obecně, a to i vzhledem k čínské konkurenci. „U čínských elektromobilů je nedovolená státní podpora, což Unii umožnilo uvalit cla. Číňané jsou ale velmi chytří a znají cesty, jak protiopatření obcházet, například přes masivní investice na území Evropské unie,“ upozorňuje.
Evropa sice chce být světovým zeleným šampionem a stanovila si ambiciózní cíle, ale zapomněla jim přizpůsobit energetickou politiku. Naproti tomu Čína si nejprve připravila průmysl a suroviny, což jí umožnilo přejít k zelené politice.
„Čím chcete být zelenější, tím se stáváte rudější. Závislost Evropy na zelených technologiích, ve kterých Čína dominuje světu, je obrovská,“ konstatuje s tím, že podobná situace je i v oblasti solárních panelů, chemie nebo těžby surovin.
„Máme firmy, které je dokáží těžit téměř čistě, my to ale na evropském území odmítáme a stáváme se tak závislými na zemích, které toho neváhají využít proti nám,“ dodává.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.