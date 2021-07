Soukup opět vlastní majoritní podíl v mediální firmě Méda, čínská CITIC mu jej prodala zpět

Čínská CITIC prodala prostřednictvím firmy Rainbow Wisdom Investments svůj podíl 55,8 procenta v mediální společnosti Médea druhému akcionáři Jaromíru Soukupovi. Cenu a podmínky nezveřejnila. Soukup se v pondělí stal znovu výkonným ředitelem a předsedou představenstva. Médea to uvedla v tiskové zprávě. CITIC získala majoritu v Soukupově firmě loni po navýšení původně třicetiprocentního podílu. Praha 17:24 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soukup se v pondělí stal znovu výkonným ředitelem a předsedou představenstva (ilustrační foto) | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Kupní smlouva byla podepsána v pondělí 26. července. Její vypořádání bude dokončeno v následujících dnech, uvedla Médea. Ze společnosti Médea tak v pondělí odchází ti členové statutárních a dalších orgánů společnosti a managementu, které nominovala Rainbow Wisdom. Z představenstva odejdou Marian Severa a Ladislav Jelínek, z dozorčí rady pak Tomáš Bůzek a Marek Beitl. Skončí i výkonný ředitel Martin Konrád.

Mediální agentura Médea funguje jako zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii. Soukup ji převzal koncem 90. let a vybudoval z ní jednoho z hlavních hráčů na českém trhu. V současnosti má přes 600 klientů. Inzerce v tisku na celém českém trhu se podle údajů Nielsen Admosphere loni pohybovala kolem 17 miliard korun, objem reklamy v televizi přesáhl 62 miliard.

Mediální magnát Soukup loni na jaře po ztrátě majority v Médee získal od Číňanů zpět vydavatelství Empressa Media, pod které patří televizní skupina Barrandov a vydává také několik časopisů. Médea letos na jaře odvrátila insolvenční návrh společnosti Lipian Trade.

Definitivní odchod investora

Podle mediálního experta Jana Potůčka je to v podstatě definitivní odchod čínského investora ze Soukupovy mediální skupiny. „Firma Médea je nejlukrativnější součástí této mediální skupiny, jejím ovládnutím mohl čínský investor tlačit na Jaromíra Soukupa ohledně návratu investic čínské skupiny CITIC do TV Barrandov a dalších médií založených Soukupem a spravovaných firmou Empresa Media, odkud se čínská skupina stáhla v minulém roce. Pro CITIC to byla nevydařená investice, Jaromír Soukup opět získává naprostou kontrolu nad svými mediálními společnostmi,“ řekl novinářům.

CITIC Group předloni dokončila převzetí aktivit holdingu CEFC China, který kvůli vysokému zadlužení upadl do problémů. CEFC spravoval majetek za více než 1,5 miliardy eur (35,4 miliardy korun). Získal mimo jiné téměř stoprocentní podíl ve fotbalovém klubu SK Slavia Praha, stoprocentní podíl ve stadionu v Edenu, stoprocentní podíl ve Žďasu nebo podíly v letecké společnosti Smartwings, cestovní kanceláři Canaria Travel a ve společnosti Lapasan, která ovládá pivovarskou skupinu Pivovary Lobkowicz Group.

Čínské investice v České republice jsou zatím nižší, než se uvádělo v rámci různých příslibů a memorand mezi oběma stranami. Na to v minulosti upozornila mimo jiné Česká národní banka nebo premiér Andrej Babiš (ANO).