Čínská ekonomika se zotavuje z koronavirové krize. Aktiva v průmyslu rostou nejrychleji za deset let

Aktivita v čínském průmyslu v říjnu vzrostla nejrychlejším tempem za téměř deset let, především díky domácí spotřebě. Ukázaly to v pondělí údaje, které zveřejnily soukromé společnosti Caixin a Markit. Druhá největší ekonomika světa se tak dál zotavuje z koronavirové krize. Index nákupních manažerů (PMI) na základě průzkumu Caixin/Markit se zvýšil na 53,6 ze zářijových 53 bodů. Říjnový údaj je tak nejvyšší od roku 2011. Peking 11:51 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V říjnu se zvyšovala jak nabídka, tak poptávka po průmyslovém zboží, uvedl analytik společnosti Caixin Wang Če. Vývoz ale brzdí druhá vlna koronaviru v Evropě a třetí vlna ve Spojených státech, dodal. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Výsledek překonal odhady analytiků v anketě agentury Reuters, kteří čekali, že index zůstane beze změny. Už šestý měsíc po sobě je nad hranicí 50 bodů, která tvoří předěl mezi růstem a poklesem aktivity.

Propad české ekonomiky se ve třetím čtvrtletí zpomalil. Francie vykázala rekordní nárůst Číst článek

Čína byla první zemí, kde se koncem loňského prosince objevil nový typ koronaviru. Zemi se ale už podařilo dostat jeho šíření pod kontrolu, a to díky přísným karanténním opatřením, hromadnému testování či trasování. Dnes má Čína jen několik menších lokálních ohnisek.

V říjnu se zvyšovala jak nabídka, tak poptávka po průmyslovém zboží, uvedl analytik společnosti Caixin Wang Če. Vývoz ale brzdí druhá vlna koronaviru v Evropě a třetí vlna ve Spojených státech, dodal. Celkový počet nových objednávek tak sice v čínském průmyslu v říjnu vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 2010, růst nových vývozních objednávek ale proti předchozímu měsíci zpomalil.

Analytici předpokládají, že čínské hospodářství letos vzroste o dvě procenta. To by bylo neméně od roku 1976, ale mnohem lepší výsledek, než čeká zbytek světa. Největší vyspělé ekonomiky se nevyhnout propadu, mnohdy největšímu za desítky let.