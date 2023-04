Německo přezkoumá čínskou koupi části přístavu v Hamburk. Terminál spadá do kritické infrastruktury

Německo opět řeší prodej části obřího přístavu v Hamburku na severu země. Zájem o něj má už léta čínská státní rejdařská firma Cosco. Německo nicméně není jednotné v tom, zda obchod umožnit. Přístavní správa nyní podle médií neuvedla, že jde o součást kritické infrastruktury. Možný obchod se tak bude muset znovu přezkoumat. Od stálého zpravodaje Hamburk 17:49 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď firmy Cosco v přístavu v Hamburku (archivní foto) | Foto: Axel Heimken/AFP | Zdroj: Profimedia

Čína chce mít podíl v terminálu na lodní kontejnery a přístavní správa možná zlehčovala, jaké by to mělo dopady.

Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung a stanic NDR a WDR „opomněla“ dodat, že je součástí kritické infrastruktury. V podkladech o nákupu to prý nebylo a na seznam důležitých areálů se terminál zapsal až s velkým zpožděním. Zda šlo o záměr, není jasné.

V praxi to znamená, že nyní se musí celá investice ještě jednou přezkoumat. A není příliš reálné, že by se schválila. Už bez toho ji totiž spolková vláda dost proškrtala. Ale do kritické infrastruktury Čínu pouštět jednoznačně nechce.

Podle ministerstva hospodářství přitom bylo už loni na jaře jasné, že kontejnerový terminál je pro Německo zásadní a nejde o běžný nákup. Čínský koncern Cosco chtěl původně získat tak velký podíl, že by se dokonce mohl podílet na spolurozhodování v celém přístavu, ale Berlín vzkázal, že si může koupit necelou čtvrtinu, takže do provozu by vůbec zasahovat nesměl.

Problém Tchaj-wanu?

Vedení hamburského přístavu tvrdí, že je to všechno nepodložené. Ministerstvo by podle něj nemělo obchodu vůbec bránit.

Už loni v lednu nicméně Německo vydalo jasný popis areálu, co v něm do kritické infrastruktury spadá. A ten konkrétní terminál tam jednoznačně patří. Přístav se měl nejpozději před rokem sám nahlásit a zapsat se do závazného seznamu. Jenže jeho vedení to udělalo teprve až letos poté, co ho k tomu úřady donutily.

Německo už takto loni zakázalo třeba odprodeji továrny na staré počítačové čipy. A u lodní dopravy je obchod citlivý i proto, že koncernu Cosco už teď patří areály v celé řadě evropských přístavů. Díky tomu může mít vliv na mořeplavbu.

Šéf strany Zelených Omid Nouripour před tím varuje již dlouho. Snaží se uvést i příklady, aby si lidé dokázali představit, jak Čína může svou pozici případně zneužít. Zmiňuje například to, že by mohly být z Hamburku nebo odjinud vykázány tankery či další lodě z Tchaj-wanu, které jsou ale pro Evropu i kvůli elektronice a čipům poměrně zásadní.