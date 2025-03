Čína plánuje růst hospodářství o přibližně pět procent. Země bojuje s vysokou nezaměstnaností mladých

Čínská vláda plánuje na letošní rok růst hospodářství kolem pěti procent, stejně jako v roce 2024. Píší to agentury Reuters a AFP s odkazem na vládní dokument předložený čínskému zákonodárnému sněmu. Vládní deficit by se měl zvýšit na čtyři procenta HDP z loňských tří procent. Míra inflace by se pak letos měla pohybovat kolem dvou procent. Růst mají i vojenské výdaje.

