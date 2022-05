Čína a Indie stojí o ruské zdroje. Nechtějí si ale zavřít cestu na světové trhy, tvrdí ekonom Švejnar

Embargo na ruskou ropu způsobí Rusku přinejmenším logistické potíže, i když dodávat bude moci například do Číny nebo do Indie, upozorňuje ekonom Jan Švejnar. Tyto země podle něj budou absorbovat velkou část ruské ropy, zároveň jsou ale opatrné a nebudou chtít přijít o světové trhy. Praha 19:48 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar | Foto: Petr Kozlík | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Východní pole, odkud Rusko dodává ropu do Číny, nejsou to samé jako západní pole, odkud dodává do Evropy. Pro Rusko tedy bude trochu složité přeorientovat export efektivně a rychle,“ vysvětluje ekonom.

V Řečí peněz dnes s ekonomem Janem Švejnarem budeme mluvit o efektech chystaného embarga na nákup ruské ropy a řeč bude také o politice České národní banky

„Indie a Čína mohou absorbovat velkou část ruské ropy. Zejména Čína rychle roste, i když teď má problémy. Ale potřebuje nerostné zdroje, které Rusko má. V tom smyslu je tady doplňující se princip mezi těmito zeměmi. Rusko potřebuje dovážet moderní technologie, které Čína do velké míry má,“ dodává Švejnar.

Ani Indie, ani Čína ale nechtějí přijít o světové trhy, připomíná ekonom. „Jsou velmi opatrné. Myslím, že budou velmi váhat, jestli se s Ruskem v krátkodobém horizontu propojí. Určitě nastane hlubší spolupráce, ale budou se snažit hrát to na obě strany – získat zdroje z Ruska, ale ne způsobem, který by jim uzavřel cestu na světové trhy. Jak to bude dlouhodobě, uvidíme.“

„Určitě nastane hlubší spolupráce Indie a Číny s Ruskem, ale budou se snažit hrát to na obě strany." Jan Švejnar

Levná ropa z Ruska

Evropská unie se podle ekonoma bez ruské ropy obejde, ale bude to chvíli trvat. „Nevidím to tak optimisticky. Pokud to bude období krátké a budeme to dělat velice rychle, tak zde bude negativní dopad. Nebude silný, bude to zpomalení růstu, nebo mírná recese. Politicky a filozoficky řečeno to ale dává smysl, je to v zájmu NATO a dalších spojenců,“ předpokládá.

„A samozřejmě dává smysl co nejrychleji najít náhradní zdroje. To je hlavní úkol,“ zdůrazňuje.

„Myslím, že v době konfliktu se Evropa k ruské ropě nevrátí. Ten přístup, který nyní vidíme, bude zafixovaný. Ale co bude po tom, až se uzavře mír, to je druhá otázka,“ předpokládá Švejnar.

Ruská ropa by mohla být i v budoucnu atraktivní zejména nízkou cenou. „Je možné, že v krátkém, střednědobém horizontu může jít cena ropy dolů, jestliže Rusové zaplaví trhy a jestliže další těžiště ropy zvýší svoji produkci,“ odhaduje.

