Čína oslabila jüan na nejnižší hodnotu za jedenáct let. Dojde k výprodejům na trzích, říkají analytici

Čína reaguje na nová americká cla, která by se měla dotknout téměř veškerého jejího vývozu do Spojených států. Peking v neděli domácí měnu jüan oslabil na nejnižší hodnotu za více než deset let a požádal státní společnosti, aby pozastavily dovoz zemědělských produktů z USA, napsala agentura Bloomberg.

