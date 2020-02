Pražské letiště odbavilo poslední let do Číny před plánovaným zákazem. Z Česka odletělo 200 pasažérů

V sobotu v 12.30 odletěl z pražského Letiště Václava Havla poslední letecký spoj do Číny, lety jsou pozastaveny na neurčito. Šlo o linku společnosti Sichuan Airlines mezi Prahou a Čcheng-tu. Opatření zavedla vláda kvůli šíření koronaviru v Číně. Letadlem Airbus 330 čínského dopravce odletělo 200 cestujících, stroj má místo pro 303 lidí. V posledních dvou týdnech klesl zájem o lety z Česka do Číny meziročně více než o polovinu. Praha 14:36 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující s rouškami na pražském Letišti Václava Havla. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odbavovací přepážky se otevřely tři hodiny před odletem. Hlavní nápor byl v první hodině, poté už se k odbavení trousily jen skupinky. Poslední Češi přiletěli z Číny toutéž linkou v sobotu ráno, zpět do Čcheng-tu už necestoval z Čechů nikdo. Velká většina cestujících na sobě měla ochranné roušky, stejně jako personál za přepážkami. U přepážek k odbavení jiných letů je zaměstnanci neměli.

Pocity cestujících se lišily. „Myslím, že taková opatření nejsou nutná. Viru se nebojím, mám roušku. V Evropě jsem byl na dovolené 15 dní, z toho pět dní v Česku. Moc se mi u vás líbilo,“ řekl po odbavení jeden z cestujících. Další z pasažérů obavy měl. „Podle mě jsou zavedená bezpečnostní opatření naprosto v pořádku. A že mám strach? Nedivte se, bydlím nedaleko Wu-chanu,“ doplnil.

Právě z Wu-chanu se koronavirus začal loni šířit. Na světě je několik desítek tisíc případů onemocnění, drtivá většina v Číně. V kontinentální Číně kvůli koronaviru už zemřelo přes 720 lidí.

Podle loňských statistik dopravce Sichuan Airlines loni z Čhceng-tu do Prahy cestovalo 21 191 lidí, opačným směrem 18 953. Linka dosud fungovala dvakrát týdně.

Zákaz přímých letů sice platí až od neděle 9. února, v neděli ale žádný spoj mezi Českem a Čínou neletí. Opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Stejným způsobem už ministerstvo postupovalo minulý týden, kdy instruovalo letiště, aby poučovala cestující o symptomech viru a souvisejících opatřeních. Zákaz se podle úřadu týká komerčních letů. Opatření se nevztahuje na vládní letouny.

Zastaveny budou všechny spoje mezi Prahou a čtyřmi čínskými městy. Celkem bylo 12 spojů týdně. Loni využilo tyto lety 188 tisíc cestujících v obou směrech. Stejné opatření v poslední době zavedly kvůli koronaviru i některé další země.

Dosud mělo pražské letiště přímé spojení do čtyř čínských destinací. Šlo o linky letecké společnosti Sichuan Airlines do Čcheng-tu, firmy China Eastern Airlines do Šanghaje a Si-anu a firmy Hainan Airlines do Pekingu. Linka do čínského hlavního města, která fungovala třikrát týdně, brzy skončí natrvalo. Dopravce už dříve oznámil její zrušení od začátku března. Ostatní linky budou po zrušení dočasného zákazu letů do Číny zřejmě pokračovat.