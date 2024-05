Čína není férový soupeř. Elektromobily vyváží za příliš nízké ceny, míní ekonom Švejnar

USA zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. Narostou také na dovoz počítačových mikročipů, zdravotnických produktů nebo některých výrobků z oceli a hliníku. Bidenova administrativa tak reaguje na čínskou strategii, kdy zaplavuje globální trh levným zbožím, jehož ceny drží uměle nízko. Bude Evropa USA následovat? V pořadu Řečí peněz odpovídá ekonom Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a zakladatel CERGE-EI. Řečí peněz Praha/Washington 17:51 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar je profesor na Kolumbijské univerzitě a zakladatel CERGE-EI | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Je motivace Bidenovy administrativy spíše politická než ekonomická?

Základ je ekonomický, ale načasování politické. Biden to dokonce oznámil, když navštívil Michigan, což je automobilový stát. Jsou tam dělníci, kteří se obávají budoucnosti. Jak načasování, tak i toto místo je zcela dobře promyšlený politický tah.

Je to start globální obchodní války? Čína už dopředu deklarovala, že na to bude reagovat.

Čína na to reagovala i za Donalda Trumpa, když ustanovil první tarify. USA mají výhodu, že dovážejí z Číny víc věcí, než Čína dováží z Ameriky. Efekt je tak nesymetrický. Bude otázkou, jestli se to eskaluje, nebo ne. I kdyby byl Biden znovu zvolen, tak to může zcela změnit politiku, kterou v této oblasti vede.

Evropa zvažuje podobné opatření, že by zavedla cla na čínská auta a čínské dovozy. Může si Evropa v době, kdy hledá svoji konkurenceschopnost, dovolit obchodní válku s Čínou?

Bude to zase politická otázka, do jaké míry je Evropa ochotná vystavit svůj průmysl tvrdé konkurenci s Čínou. Čína opravdu není férová konkurence, jelikož má pro tento průmysl velké dotace. Vyváží za ceny, které nevyjadřují celkové náklady.

Takže něco jako uhlíková daň, aby se zároveň naplnil Green Deal, je správnou cestou?

Ano, něco takového by dávalo smysl.

Blíží se doba, kdy si bude Evropa muset v tomto globálním souboji vybrat, zda se postaví na stranu Spojených států, anebo na stranu Číny?

Je to širší věc. Evropa a Amerika mají společnou kulturu, civilizaci, politický systém, který zastávají, hodnoty. V tomto smyslu by bylo optimální, kdyby všichni obchodovali se všemi – v mírovém soužití.

Jestliže dojde k politické a popřípadě i vojenské konfrontaci, tak Evropa a Amerika nemají na výběr a musí zůstat spolu.

