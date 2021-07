Čínská ekonomika posílila ve druhém čtvrtletí téměř o 8 procent. Větší nárůst zhatily vyšší ceny surovin

Americká NortonLifeLock jedná o převzetí českého Avastu. Transakce může dosáhnout 173 miliard korun

S odvoláním na informované zdroje to ve středu napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal. Pokud některá ze stran jednání neukončí, dohoda by mohla být uzavřena ještě do konce července.