Podnikání v Číně? Všechno je možné, nic není jednoduché, shrnuje český manažer

Psal se rok 2011 a Jan Pleyer a jeho žena vyrazili na prodloužený víkend do Číny. Po pár dnech měli jasno – a do země se i s malou dcerkou odstěhovali. „Dodneška to manželku překvapuje, ale byl to tak osvěžující vánek v našem životě, že jsme do toho šli," vzpomíná v rozhovoru s Lucií Výbornou muž, který v Číně pracoval jako manažer. Praha 19:00 9. dubna 2018

„Největší změna oproti Česku? Nikdy nejste sám,“ shrnuje Jan Pleyer.

Ví, o čem mluví. Několik let i s rodinou strávil v Šanghaji, tedy ve městě, kde žije 25 milionů lidí. „Lidé nehledí nalevo napravo, všude je tlačenice lidí, bez většího ohledu,“ popisuje.

Stejné to prý je i na čínských silnicích. „Řidiči v čínském provozu bych dnes poradil silné nervy a zdravou agresivitu. Pokud totiž budete stát opodál, své místo na slunci v tomhle mraveništi neurvete,“ radí Pleyer. A dodává, že situace v čínském byznysu se podle něj od té na čínských silnicích zas až tolik neliší. Podnikání se totiž v Číně řídí jedním heslem: vše je možné, ale nic není jednoduché.

„Stále na to myslím, kdykoliv jsem v kontaktu s Čínou. Mantinely nejsou. Najednou ale zjistíte, že narážíte na úplně elementární problémy,“ popisuje muž, který pět let působil jako manažer automobilového průmyslu.

Vtipné pracovní pohovory

Přestože je tedy dnes Čína technologickou velmocí, on sám většinu času trávil tím, že školil techniky, jak přišroubovat nástěnku. On sám ovšem čínsky téměř nemluví. „V restauraci si objednám, ale třeba na pohovor to není,“ přiznává Jan Pleyer.

I tak zvládl v Číně zaměstnat stovky lidí. A jak dnes vzpomíná, pracovní pohovory, které s uchazeči o zaměstnání vedl, byly často velmi vtipné.

„Lidé, kteří přicházeli, například vůbec neseděli se svými životopisy. V životopisu třeba stálo, že přijde starší technik, a objevil se mladý člověk, který v oboru nikdy nepracoval. Většina informací zkrátka bylo to, co uchazeči mysleli, že chceme slyšet,“ usmívá se.