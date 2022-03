Čína nemá zapojením do rusko-ukrajinského konfliktu co získat, říká expert na čínskou ekonomiku

Jaký je postoj Číny k současné válce na Ukrajině? Mohl by se Peking přidat k západním sankcím vůči Rusku? Co znamená dohoda mezi Putinem a Si Ťin-pchingem o spolupráci bez limitů podepsaná začátkem února? A je Peking připraven pomoci Kremlu vojensky? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl Vilém Semerák z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 21:54 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Si Ťin-pching vidí svět jako geopolitické jeviště, kde Čína bude nevyhnutelně konkurentem Spojených států,“ říká Vilém Semerák | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

Čína vyjde z ukrajinské války jako příkladný globální lídr a mírotvůrce. To si myslí odborník na Asii z Ústavu mezinárodních vztahů Rudolf Fürst. Jaký na to máte názor?

Jestli mírotvůrce, tak to je otázka. Znamenalo by to, že by se musela výrazněji zapojit do jednání. Viděli jsme, že tuto příležitost Čína propásla už v době po začátku krize ohledně Krymu a východní Ukrajiny. Měla osm let na to, aby se do toho zapojila. Viděli jsme, že Čína se nesnažila připravit na ten konflikt, i když o něm předem věděla. Dokonce nechala na území Ukrajiny snad až šest tisíc čínských státních příslušníků, kteří pak byli v poměrně složité situaci, protože je na Ukrajině spousta místních brala jako spojence Ruska. Tato absence předchozích zásahů je něco, co jim v té roli bude ztěžovat pozici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ekonomem Vilémem Semerákem z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Změnilo by se na tom něco, kdyby do vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem Čína vstoupila?

Pokud by Rusko vědělo, že by Čína byla ochotna přiklonit se k Západu a podpořit například dodávky zbraní, byl by to samozřejmě finální signál, že jsou na tom světě úplně sami. Na druhou stranu je potřeba uvědomit si, že mnoho čínských odborníků i Si Ťin-pching vidí svět jako jakési geopolitické jeviště, kde Čína bude nevyhnutelně budoucím konkurentem Spojených států.

Určitě nestojí o to, aby bylo Rusko zcela marginalizováno a aby ze světa úplně odešlo. V čínském zájmu by asi bylo, aby Putin v nějaké pozici přežil a aby Rusko zůstalo potenciálním vytvářečem problému, který může Čína občas využít.

Rusko požádalo Čínu o ‚trvanlivé balíčky potravin‘ pro vojáky, tvrdí CNN. Nepomáhejte, vzkazují USA do Pekingu Číst článek

Takže si nemyslíte, že by hrozilo, že se na evropském bojišti nakonec protnou zájmy Západu v čele se Spojenými státy, které budou podporovat ukrajinské obránce, a ruských útočníků podporovaných Čínou?

Je to otázka, u které bych se velmi nerad mýlil. Máme sice ve 20. století celou řadu příkladů těch takzvaných proxy válek, kdy mezi sebou na třetím bojišti válčily dvě hlavní velmoci. Já ale pořád doufám, že čínské vedení je dostatečně pragmatické a vnímá tu současnou situaci tak, jak by ji asi vnímala většina lidí zvenku. A to tak, že zapojením do konfliktu nemá Čína co získat. Naopak by to pro ni představovalo velmi značná rizika.

Znamená to, že velmi pravděpodobně z toho konfliktu nakonec vyjde Čína ekonomicky posílena?

To je velmi pravděpodobné, pokud se podíváme na budoucnost čínsko-ruských vztahů a rusko-evropských vztahů, je velmi pravděpodobné, že pokud přežije někdo typu Putina, bude se snažit budovat ekonomiku, ve které se budou nahrazovat evropské vstupy těmi čínskými.