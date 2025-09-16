Čína se dostala mezi desítku nejinovativnějších zemí. Na úkor největší evropské ekonomiky Německa
Čína se poprvé probojovala do první desítky v žebříčku nejinovativnějších zemí, který sestavuje Světová organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) při OSN v Ženevě. Nahradila největší evropskou ekonomiku Německo, které v žebříčku v posledních letech postupně klesá. Pekingu pomohly jeho výrazné investice do výzkumu a vývoje, uvedla agentura Reuters. První místo si už od roku 2011 drží Švýcarsko.
Za Švýcarskem následují Švédsko a Spojené státy. Čína se v konkurenci 139 ekonomik dostala na desáté místo, Německo odsunula na 11. příčku. Německo se v žebříčku, který hodnotí 78 indikátorů, propadá delší dobu. V roce 2023 země obsadila osmé a loni deváté místo.
Menší posuny v žebříčku z roku na rok nejsou podle generálního ředitele WIPO Darena Tanga důvodem k obavám.
„Výzvou pro Německo je, jak se vedle svého silného, desetiletí trvajícího postavení skutečně mocného motoru průmyslové inovace stát i hnací silou digitální inovace,“ uvedl Tang. Dodal ale, že je v tomto ohledu optimista.
Čína loni stála přibližně za čtvrtinou mezinárodních patentových přihlášek, a zůstala tak v tomto ohledu nejúspěšnější zemí. Spojené státy, Japonsko a Německo, které dohromady podaly 40 procent všech přihlášek, zaznamenaly mírný pokles. Vlastnictví patentů je obecně považováno za důležitý znak ekonomické síly a průmyslového know-how dané země.
Před Německem se umístily ještě Jižní Korea, Singapur, Británie, Finsko, Nizozemsko a Dánsko. Další vyhlídky pro globální inovace nejsou příznivé, škodí jim pokles investic, upozorňuje WIPO.