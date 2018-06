USA uvalí cla na čínské zboží. ‚Nechceme obchodní válku, ale nemáme jinou možnost‘ zní z Pekingu

Americký prezident Donald Trump rozhodl o uvalení cel ve výši 25 procent na čínské zboží, jehož roční dovoz dosahuje hodnoty 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Pokud Čína zavede odvetná opatření, USA proti ní podniknou další finanční kroky. Washington/Peking 16:30 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínská a americká vlajka na stole v Pekingu | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Americká cla se začnou vybírat ve dvou fázích, u zboží, jehož roční dovoz dosahuje hodnoty 34 miliard USD, se začnou vybírat 6. července. Oznámil to Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR). Peking bezprostředně poté oznámil, že chystá opatření obdobných rozměrů a intenzity.

„Čína nechce obchodní válku, ale čínská strana nemá jinou možnost, než aby se k tomu důrazně postavila, když krátkozraký postoj Spojených států poškozuje obě strany a narušuje světový obchodní řád,“ uvedlo čínské ministerstvo obchodu na svých internetových stránkách. Čína už na počátku dubna představila seznam amerického zboží, na něž hodlá uvalit odvetná cla. Patří mezi ně sója, hovězí maso, automobily, chemikálie a letadla.

Nová americká cla budou uplatněna na širokou škálu výrobků, od osobních vozů a vrtulníků k buldozerům a průmyslovým nástrojům. Cla na produkci, jejíž import dosahuje ročně hodnoty 34 miliard dolarů, vstoupí v platnost 6. července, seznam dalších položek v hodnotě ročního dovozu 16 miliard dolarů je předmětem připomínkového řízení a cla budou zavedena později. V případě, že Peking podnikne odvetné kroky, Spojené státy chystají další opatření. Už dříve oznámily, že mají připraven další seznam čínského dovozu, jehož roční hodnota dosahuje 100 miliard dolarů.

Trump tvrdí, že cla jsou odvetou za postup Číny v oblasti duševního vlastnictví. Cla jsou podle něho „nezbytná, aby se zabránilo dalšímu nespravedlivému přesunu amerických technologií a duševního vlastnictví do Číny a k ochraně pracovních míst“ ve Spojených státech a stanou se prvním krokem na cestě k dosažení rovnováhy obchodních vztahů mezi USA a Čínou. „Spojené státy nemohou už déle tolerovat ztrátu technologií a duševního vlastnictví prostřednictvím nekalých obchodních praktik“, prohlásil Donald Trump.

Rozhodnutí o uvalení dalších cel na čínské zboží přichází po jednání mezi zástupci USA a Číny, která byla zaměřena na zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských a energetických komodit a na snížení obchodního deficitu s Čínou. Americký ministr obchodu Wilbur Ross se tento měsíc setkal s představiteli Číny, kteří mu předložili návrh na koupi dalších komodit a průmyslového zboží za zhruba 70 miliard USD. Podle zdrojů však Trump nabídku nepřijal, napsala agentura Reuters.

Trumpova obchodní politika by se také mohla dostat do kolize se snahou zbavit Korejský poloostrov jaderných zbraní, upozornila agentura AP. Trump dlouho slibuje, že splní své předvolební sliby a zasáhne proti tomu, co označuje za nekalé čínské obchodní praktiky. Cla však mohou zkomplikovat jeho snahy zajistit si podporu Číny při jednáních se Severní Koreou.

Americká vláda také pracuje na návrhu na omezení čínských investic, který by měl být hotov do konce června. Trump zatím nenaznačil, že by chtěl od tohoto záměru ustoupit.

Donald Trump učinil ze snížení deficitu obchodu s Čínou jeden z klíčových bodů své předvolební kampaně. Čínu viní z nekalých obchodních praktik, mimo jiné z krádeží amerického duševního vlastnictví. Loni deficit obchodu USA s Čínou činil 336 miliard USD. Trump již dříve žádal Čínu, aby svůj obchodní přebytek s USA snížila až o 200 miliard USD.