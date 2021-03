‚Nepřípustné.‘ Čínské velvyslanectví odsoudilo vyřazení své firmy z tendru na Dukovany

Z tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech byla vyloučena čínská firma. Ve své zprávě z 25. března o tom informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Čína však podle vyjádření svého velvyslanectví v Česku považuje tento postup za nesprávný a nespravedlivý a žádá nápravu. Praha 9:11 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínské velvyslanectví odsoudilo vyřazení své firmy z tendru na Dukovany, podle něj jde o porušení zásad spravedlivé soutěže | Foto: Jan Sucharda | Zdroj: Český rozhlas

„Čínská strana si všimla příslušné zprávy a vyjadřuje vážné znepokojení a silný nesouhlas,“ napsal Radiožurnálu na dotaz ohledně rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu mluvčí čínského velvyslanectví v České republice.

Tendr na stavbu Dukovan oficiálně vypíše až příští vláda. Už teď ale ČEZ osloví čtveřici zájemců Číst článek

„Je nutné upozornit, že tento postup české strany se vážně odchyluje od zásady spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu a vážně poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku,“ doplnil mluvčí. Českou stranu také velvyslanectví vyzvalo k nápravě, poskytnutí „otevřeného, spravedlivého, transparentního a nediskriminačního obchodního prostředí“ a vytvoření „nezbytných podmínek pro vzájemně prospěšnou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou“.

V tendru tak aktuálně zůstávají čtyři uchazeči – francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom. Nevyloučení Rusatomu následně kritizovaly opoziční strany - předseda Pirátů Ivan Bartoš to považuje za obcházení bezpečnostních zájmů České republiky, podle Petra Fialy (ODS) je účast Rosatomu v tendru pro koalici Spolu nepřípustná.

Společnost ČEZ, která vlastní investora stavby, firmu Elektrárna Dukovany II, nyní osloví vybrané zájemce a požádá je o souhrnné informace o dodržování bezpečnostních požadavků na dodavatele nového jaderného zdroje. Stanovený termín je až po říjnových volbách do sněmovny. Stavba by měla být zahájena v roce 2029, nový blok by měl být uveden do zkušebního provozu v roce 2036.