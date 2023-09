Čínský vývoz klesl čtvrtý měsíc po sobě, tentokrát o 8,8 procenta. Je to méně než se čekalo

Čínský vývoz se v srpnu meziročně snížil o 8,8 procenta, klesl čtvrtý měsíc po sobě, ale méně než se čekalo. Ve čtvrtek to podle agentury DPA uvedl čínský celní úřad. Čína, jíž se přezdívá světová továrna, bojuje se slabou poptávkou ve světě. Pokles obchodu prohlubuje problémy čínské ekonomiky, která je druhá největší na světě, a obchod je motorem jejího růstu. Peking 8:29 7. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čína bojuje se slabou poptávkou ve světě. (ilustrační foto) | Foto: Axel Heimken/AFP | Zdroj: Profimedia

Slabší byl minulý měsíc i dovoz který se snížil o 7,3 procenta. Kromě slabé poptávky v zahraničí se Čína potýká také s menším zájmem nakupujících doma. Pokles vývozu i dovozu byl ale slabší než minulý měsíc.

Druhá největší ekonomika světa roste pomaleji, než si Peking naplánoval. Prezident Si vyzval k trpělivosti Číst článek

Kromě slabé poptávky ze zahraničí a nízké domácí spotřeby čelí čínská ekonomika i krizi na trhu s nemovitostmi, kdy s finančními problémy bojují největší developeři v zemi. Ve druhém čtvrtletí ekonomika meziročně vzrostla o 6,3 procenta, což bylo sice více než v prvním kvartálu, ale méně, než se čekalo.

Nová zpráva amerického úřadu pro sčítání lidu ve středu ukázala, že podíl Číny na dovozu zboží do Spojených států klesl v roce do konce července na nejnižší úroveň od roku 2006. Podíl dováženého zboží z Číny činil v tomto období 14,6 procenta. To je pokles z nejvyšší hodnoty 21,8 procenta v roce do konce března 2018, než tehdejší prezident Donald Trump vystupňoval obchodní válku mezi USA a Čínou.

Peking se zatím vyhýbá zahájení rozsáhlého stimulačního programu na podporu ekonomiky. Místo toho se v posledních měsících rozhodl zavést řadu dílčích opatření na pomoc lidem a podnikům. Tři z největších bank v zemi ve čtvrtek na příklad oznámily, že začnou snižovat úrokové sazby u stávajících hypoték na první bydlení.