Dvoudenní výlet za historií a luxusními nákupy. Stále více Číňanů míří do Prahy

Jen málokterý čínský turista ale stráví v Česku víc než dva dny. Jako svůj cíl totiž neberou Česko, ale Evropu. „Většina směřuje na jih, Český Krumlov je druhé nejpopulárnější město pro čínské turisty. Potom pokračují do Halštatu, do Salzburku, pak do Vídně nebo do Mnichova,“ říká čínský průvodce v Praze Jin Wenjun.

Podle Jin Wenjuna láká čínské turisty hlavně historie. Největší zájem je o Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí. Dále pak tráví čas nakupováním. „Spousta luxusního zboží je tady levnější a se zárukou. Jedná se o originály a ne o falešné padělky,“ doplňuje Jin Wenjun.

Počet čínských turistů v Česku roste dlouhodobě. Za loňský rok jich přijelo asi 490 tisíc, což je víc než trojnásobek oproti roku 2012. A letos se čísla opět zvyšují. Ve druhém čtvrtletí byli Číňané dokonce třetí nejčastější zahraniční návštěvníci - po Němcích a Slovácích. Může za to i rozvoj přímých leteckých linek.

Letecké spojení do Číny

Podle mluvčího pražského letiště Romana Pacvoně funguje pravidelné spojení do 4 čínských měst. „Momentálně jednáme s dopravci o otevření dalších spojení s Čínou a to zejména s ohledem na neustále rostoucí počet odbavených cestujících, ale i s ohledem na dlouhodobě významný potenciál přímých linek do dalších destinací v Číně.“

Letiště v roce 2015 zavedlo taky službu čínsky mluvících informačních pracovníků. Ti turistům pomáhají s odbavením nebo při zdravotních obtížích.

Zájmu Číňanů se stále více přizpůsobují taky hotely a restaurace, říká prezident jejich asociace Václav Stárek. „Hotely se přizpůsobují individuálně tím, že jim nějakou nabídku mohou předložit v jejich jazyce, že se jim přizpůsobí i servis na pokoji, víme, že čínská klientela má ráda čaj, takže tomu se snažíme přizpůsobit a podobně,“ uvádí Stárek.

Turismus v regionech

Ze statistik vyplývá, že naprostá většina turistů z Číny navštíví jenom Prahu, případně ještě Český Krumlov. Podle mluvčí agentury CzechTourism Renaty Kasalové je to tím, že na svém zájezdu chtějí vidět více evropských zemí. „Což pro naši ekonomiku není ideální, CzechTourism se snaží, aby co nejvíce jezdili do regionů a aby se neshromažďovali jenom v těch nejexponovanějších nebo dokonce přetížených lokalitách. Ale tím, jak se profilují, jací jsou, jak potřebují co možná nejvíce stihnout, tak se s tím dá jen těžko něco dělat s tím trendem.“

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří by státní agentura měla být aktivnější. Navrhuje například, aby každý návštěvník z Číny dostal brožuru s informacemi, kam se v Česku podívat příště. Předpokládá, že se čínští turisté postupně začnou vracet tam, kde se jim líbilo, a stráví tam delší dovolenou.