Čínské a ruské investice v Evropě? Vzbuzují obavy, říká senátor Hampl

Tvrdší pravidla pro povolování zahraničních investic. Právě s takovým návrhem nedávno přišla Evropská komise, která se bojí, že se Číňané snaží dostat například k citlivým technologiím. Návrh podporuje i evropský výbor Senátu ČR pro záležitosti EU. „Argumentace je velmi přesvědčivá," zdůrazňuje předseda výboru Václav Hampl. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 11:15 26. listopadu 2017

Návrh Evropské komise usiluje podle Václava Hampla o dvě věci – jednak dát společný rámec národním mechanismům posuzování zahraničních investic, za další pak zavést možnost i pro EU hlídat, že nějaké zahraniční investice nebudou poškozovat zájmy celé EU.

„Proto také v návrhu nařízení je nově zaváděna povinnost členských států informovat komisi o větších přímých zahraničních investicích,“ říká Radiožurnálu.

V případě, že by EK měla k nějaké investici výhrady, tak by ji mohla zakázat nebo zastavit. „Sledujeme rostoucí trend uchopování technologicky rozvinutých firem prostřednictvím investičního vstupu,“ vysvětluje s tím, že role EK by byla ve smyslu něco zastavit, nikoliv, že by se muselo čekat na její souhlas.

Návrh by se měl týkat jednak objemově velkých investic, sektorově pak infrastruktury, technologií, robotiky nebo přístupu k citlivým informacím. „Také je tam otázka, zda investor není protaženou rukou nějakého třetího státu, zejména pokud jde o státy, které k EU nejsou úplně přátelské,“ dodává.

Obavy podle něj vzbuzují některé investice z Číny a Ruska, ale také ze Saudské Arábie a potencionálně jakékoliv další země. „Jestliže teď máme nějaké hrozby aktuální, tak nevíme, jestli za pět let nebudou zase nějaké jiné,“ uzavírá.