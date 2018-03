Zemanovy vize o čínských investicích se nenaplnily. Údaje centrální banky ukazují na velký pokles

Čínské investice u nás loni klesly na necelých 6 miliard korun, což je zhruba polovina oproti předchozímu roku. Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky. Do konce loňského roku tak dosáhly 23 miliard korun. To je výrazně méně než kolik se očekávalo po podpisu memorand a smluv při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze před dvěma lety.

