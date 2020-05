Citrusy, papriky, vepřové maso i jízdní kola. Kvůli pandemii covidu-19 chybí v Česku některé zboží

Zavřené hranice i továrny v posledních týdnech zahýbaly s nabídkou zboží na trhu – v regálech chybí citrusové plody nebo papriky, i to je následek pandemie nemoci covid-19. Řada Čechů navíc vyhodnotila, že namísto do zahraniční dovolené investuje raději do své sportovní výbavy. Třeba kolečkové brusle nebo kola už prodejcům docházejí. Praha 10:01 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle prodejce kol Tomáše Molitora se jízdní kola zdraží především v příští sezóně. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karanténa, izolace i nejasnosti kolem dovolené v zahraničí vyhnala řadu lidí do cykloprodejen – a to v podstatě hned s prvním uvolněním vládních opatření, které dovolilo v lese sportovat bez roušek, popisoval pro Český rozhlas majitel cykloprodejny ve Frýdku-Místku – Tomáš Molitor. „V momentě kdy se opatření uvolnila, tak se lidé mohli zbláznit. Konečně mohli ven a nemuseli mít roušky. Měli našetřené peníze na dovolené a říkali si „no tak letos nikam nepojedeme na dovolenou, tak si koupíme celá rodina nová kola a máme tu investici vyřešenou, nemusíme to dál odkládat a letos pojedeme na dovolenou na kola v České republice,“ vysvětloval Molitor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nedostatkovém zboží

Jenže kol je málo, dodávky ze zahraničí, kde se vyrábí především rámy, nabírají měsíční zpoždění. Do ceny některých komponentů se navíc promítá i nepříznivý kurz koruny. To se podle prodejce Molitora promítne hlavně v té příští sezoně.

„Příští rok to určitě o těch 17-20 procent půjde nahoru. Ti, co s tím trochu počítají, tak jako já s tím počítám, tak prostě peníze, které víceméně vydělávám teď, tak ukládám do zboží, o kterém vím, že příští rok bude dražší,“ popisoval.

Zásoby autobazarů mizí

A nezdražují jen kola, ale také další sportovní doplňky. Například výrobci in-line bruslí mají aktuálně vyprázdněné sklady. Zásoby se ale ztenčují také autobazarům, potvrzuje generální ředitelka Aures Holdings Karolíny Topolová.

Nabídka ojetin na českém trhu se kvůli pandemii koronaviru citelně zmenšila. „V dubnu bylo k dispozici pouze 78 tisíc vozů, tedy o 20 tisíc aut méně než v březnu a o téměř 30 tisíc vozů méně než v lednu,“ řekla Českému rozhlasu Topolová.

Půl bilionu pro Česko jako koronavirová pomoc. Babiš s přerozdělováním obřího balíku peněz nesouhlasí Číst článek

V květnu pokles nadále pokračuje. Na trhu s ojetými auty se projevily i zavřené hranice. I do cen těchto vozů by se v nadcházejících měsících mohla promítnout slábnoucí koruna. Podle Topolové v tuto chvíli sílí ještě jeden trend. „Lidé mají opět ochotu si na nákup aut půjčovat. V síti AAA auto se tento trend po znovuotevření poboček vrátil k podílu aut prodávaných na splátky na 40 procent, což je hodnota, která překonala například loňský duben o 20 procent,“ uvedla.

Hlouběji do peněženky si vinou pandemie lidé sáhnou také při nákupu potravin. Třeba u ovoce a zeleniny se projevil pokles dodávek z Itálie nebo Španělska, upřesňuje mluvčí řetězce Tesco – Václav Koukolíček.

„Z důvodu pandemie covidu-19 stouply ceny některých druhů ovoce a zeleniny. Týká se to například citrusů nebo paprik,“ sdělil Českému rozhlasu Koukolíček.

Chybí řezníci

Důvodem k růstu cen je kombinace řady faktorů. Od počasí přes nedostatek pracovní síly až po zvýšenou celosvětovou poptávku. Řetězce se proto snaží výpadky ovoce a zeleniny nahradit i lokální produkcí. „V případě, že to lze, snažíme se nabízet lokální produkci. V tento okamžik se to týká například jarní zeleniny, jako je chřest, jarní cibulka, kedlubny nebo ředkvičky,“ přiblížil situaci Koukolíček.

Biliony na oživení ekonomiky. Evropská komise představila návrh fondu, kvůli kterému se chce zadlužit Číst článek

Zavřené továrny v Německu a Španělsku se pak odrazily i na dovozu vepřového. Podle předsedy Českého svazu zpracovatelů masa – Karla Pilčíka – sice maso na trhu je, chybí ale řezníci. „Zvířat je relativně dost, ale není, kdo by je porazil a následně – to je ještě větší problém – kdo by je vykostil, kdo by rozboural ty půlky. Takže i dokonce do Číny se v současné době vozí celé zamražené půlky, a ne části, jak tomu třeba bylo v loňském roce,“ popsal Pilčík stav na trhu masa.

Rostoucí cena se začíná podepisovat i na masných výrobcích – zdražovat by tak v nadcházejících týdnech měla i šunka nebo uzeniny s vysokým podílem masa.