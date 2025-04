Evropa nemá nic, co by mohla Trumpovi nabídnout. Automobilky musí najít nové trhy, míní Hodáč

Pro lehké a osobní automobily platí od čtvrtka při dovozu do Spojených států 25% přirážka. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že je ochoten o clech jednat, pokud jiné země přijdou s „fenomenální nabídkou“. „Myslím, že Evropa nemá nic speciálního, co by mohla USA nabídnout. Jsem přesvědčen, že Trump byl rozhodnut cla zavést,“ říká v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus bývalý šéf Evropské asociace autoprůmyslu Ivan Hodáč. Interview Plus Washington 14:27 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro evropské automobilky platí od čtvrtka 25% cla při dovozu vozů a součástek do USA (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Evropské a americké automobilky podle něj mají historicky dobré vztahy a společný zájem na dohodě o úplném odbourání cel a zlepšení regulatorního rámce, což se ukázalo už při vyjednávání obchodní dohody mezi Unií a USA před více než deseti lety.

Trump dnes tvrdí, že zavedením cel oživí americký průmysl a vytvoří nová pracovní místa v USA, protože tam zahraniční automobilky převedou část výroby. Narazit ale mohou na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, se kterým se potýkají i v Evropě.

„Pořád se vyjednává, ale jakmile se bude vědět, že se nic nezmění, tak je možné, že tak někteří učiní. Nezapomeňme, že Mercedes nebo BMW velkou část své výroby ve Spojených státech vyváží do Evropy,“ upozorňuje Hodáč.

Osobně je ale přesvědčen o tom, že Trumpovy kroky nejsou v zájmu automobilového průmyslu ani amerických spotřebitelů, které čeká zdražování. „Nehledě na to, že to začne vyvolávat bojkot amerických výrobků v zahraničí, jak už je dnes vidět v Kanadě i jinde,“ dodává.

Hrozby a příležitosti

Hodáč zdůrazňuje, že z Česka se sice žádná auta do Spojených států nevyváží, zasaženi ale mohou být dodavatelé dílů a také mateřské firmy tuzemských výrobců.

„Škodovky se to přímo nedotkne, ovšem v rámci koncernu Volkswagen ano. Ale momentálně to pro ni hrozba není,“ míní.

Evropské automobilky se podle něj budou muset přeorientovat na jiné trhy – v Africe, Asii a v Latinské Americe. Háček je ale v tom, že tam nebudou první, protože tam už působí čínští a japonští výrobci: „V Africe musíme začít vyrábět, jde jim o investice do infrastruktury a výroby. A také o odbyt vlastních výrobků, aby rostl vzájemný obchod.“

Prostor ke zlepšení ale vidí i na vnitrounijním trhu, zejména pokud jde o odstraňování regulací a další aspektů, které snižují konkurenceschopnost evropských výrobků. „Ceny energie jsou v Evropě velice vysoké, částečně je to i nedostatek pracovní síly a měla by se změnit podpora inovací,“ ukazuje Hodáč na prostor ke zlepšení.

Automobilky podle něj volají po technologické neutralitě. „Dejte nám rozumné cíle, které lze splnit, a my se rozhodneme, jak to uděláme. Jestli elektromobily, vodíkem nebo auty se spalovacími motory, ale jezdícími na syntetická paliva,“ popisuje představu výrobců a dodává: „To se dnes bohužel neděje. Ale teď se to konečně vrací na stůl.“

