Cly pro Čínu si jen získáváme čas. Větší uzavření ekonomiky nás může oslabit, varuje expert

Obchodní válka mezi Evropou a Čínou nabírá na obrátkách. Poté co schválily uvalení cel na dovoz čínských elektromobilů do Unie členské státy, je jejich definitivní zavedení už jen na rozhodnutí Evropské komise. „Ekonomika si tím může pouze koupit čas, aby udělala něco s vlastní konkurenceschopností," domnívá se v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus ekonom Lubor Lacina. Praha 7:41 19. října 2024

Evropští komisaři rozhodnou, zda se cla na dovážené čínské elektromobily na dalších pět let zvýší ze současných deseti procent na 45 procent. Proti tomu ale paradoxně protestují evropské automobilky.

Podle odhadů banky HSBC vytvářejí němečtí výrobci automobilů až čtvrtinu svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do Unie z Číny pochází od evropských výrobců.

„Je to takové testování, co udělá soupeř. V boxerských zápasech se v prvním kole zkouší, co umí ten druhý, a teprve v dalších se snaží přistoupit k úderům, které by zápas vyhrály. Jsme v prvním kole, kdy testujeme reakci soupeře,“ glosuje v pořadu Řečí peněz Lubor Lacina z Provozně ekonomické fakulta Mendelovy univerzity.

Čína nicméně recipročně uvalila cla na evropskou brandy. Tím mířila především na Francii jako hlavního podporovatele zdanění čínských elektromobilů. Peking ale uvažuje i o clech na evropská auta a vepřové maso, což by už postihlo více zemí.

Podle dřívější analýzy Reuters by případná čínská odveta dopadla především na firmy Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche a Ferrari. Problém nicméně nespočívá v prodeji, jelikož podíl celkového vývozu z Evropské unie do Číny je pouze deset procent.

„Omezení vidím hlavně na straně dovozu. Čína je producentem komodit a technologií, které nedokážeme v krátkém čase nahradit dovozem z jiného regionu. Tam může jakýkoliv čínský protekcionismus poškodit evropský průmysl,“ varuje ekonom.

Spojení s USA

Lacina ovšem uklidňuje, že Evropa je stále pro Čínu hospodářsky významná. „Je to trh se 450 miliony velmi bohatými obyvateli. Jeho kombinace se Spojenými státy americkými je pro Čínu těžko nahraditelná. Roli bude ale hrát i velikost vlastního čínského trhu.“

Právě Spojené státy už v tomto roce zavedly na čínské elektromobily stoprocentní cla. Prezident Joe Biden je oznámil jako reakci na to, že Čína cíleně zaplavuje globální trh levným zbožím a drží ceny uměle nízko.

USA proto zvýší také cla na dovoz počítačových mikročipů, solárních článků, baterií, kritických minerálů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku, stavebních jeřábů a na mnoho dalších položek.

„Historie ukazuje, že jakékoliv uzavření ekonomiky spíše oslabuje konkurenceschopnost. Čína svými inovacemi v době středověku přinášela globálnímu obchodu obrovský pokrok. Po uzavření došlo k dlouhodobému úpadku její ekonomiky,“ připomíná Lacina a dodává:

„Z mého pohledu si tím ekonomika může pouze koupit čas, aby udělala něco s vlastní konkurenceschopností.“

