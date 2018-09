Rada ČNB potřetí v řadě zvýšila úrokové sazby, letos to zřejmě nebylo naposled

Bankovní rada České národní banky ve středu opět zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 1,5 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Rada tak zvýšila úrokové sazby na každém ze tří měnových zasedání od června a celkem už počtvrté v letošním roce. Praha 14:34 26. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Důvodem zvýšení sazeb je podle analytiků tuzemský ekonomický vývoj. Výrazně rostou mzdy, koruna je slabší než očekávání a inflace je nad dvouprocentním cílem ČNB. K dalšímu zvýšení sazeb by podle odborníků mohla letos centrální banka přistoupit v listopadu.

„ČNB dle našeho názoru neřekla se zvyšováním sazeb v letošním roce poslední slovo a učiní tak ještě jednou, a to patrně na příštím jednání začátkem listopadu, kdy bude mít bankovní rada k dispozici novou prognózu,“ uvedl například hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Rychlost zvyšování sazeb v příštím roce se pak podle něj bude odvíjet od vývoje kurzu koruny. „V tuto chvíli se však díky pomaleji posilující koruně jeví v příštím roce pravděpodobné další dvojí až trojí zvýšení sazeb,“ dodal.

Ojedinělá série

ČNB zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,5 procenta.

Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

„Jde o třetí zvýšení úrokových sazeb ČNB v řadě, což v rámci měnové politiky ve vyspělých ekonomikách momentálně představuje ojedinělou sérii,“ upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Středeční zvýšení sazeb je celkem čtvrté v letošním roce a podle Jáče nebude zřejmě poslední.

Ekonom Komerční banky Jakub Matějů upozornil, že koruna v prvních momentech na rozhodnutí téměř nereagovala, protože trh již tento krok plně očekával. Po 13.00 se koruna obchodovala na 25,61 Kč/EUR.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Jeden člen proti

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Jeden z nich hlasoval pro ponechání úrokových sazeb beze změny.

„Obavy jednoho z členů rady se dají shrnout do toho, že vnímá, že se prognóza naplňuje, a to dnešní (středeční) zvýšení sazeb předvídá. Ale znepokojuje ho, že jsme jediná centrální banka široko daleko, která rytmicky a vehementně zvyšuje sazby. A zda to nemůže teoreticky vést k příliš velkému zpřísnění měnových podmínek pro ekonomiku,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Středeční rozhodnutí se podle guvernéra opírá o stávající makroekonomickou prognózu ze srpna a o vyhodnocení informací, které ČNB od té doby získala.