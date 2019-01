Tempo zvyšování úrokových sazeb bude pomalejší, pořád ale solidní, předpovídá guvernér ČNB Rusnok

Jak je na tom česká ekonomika a co guvernér České národní banky očekává v roce 2019 prozradil Jiří Rusnok v Interview Plus. Zvyšování úrokových sazeb u hypoték bude podle jeho odhadů nadále růst, bude ale pomalejší než v předchozím roce. Praha 20:42 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guvernér České národní banky Jiří Rusnok | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Brzy budeme mít novou prognózu pro rok 2019, ale odhadujeme, že růst bude asi 3,3 %, takže o něco pomalejší než v loňském roce. Tempo pak očekáváme pořád solidní, s vysokou pravděpodobností bude ale pomalu zpomalovat,“ tvrdí guvernér Jiří Rusnok.

Pokud se prý dostaneme na tempo ekonomiky kolem 2,5 %, což odhaduje na rok 2020, tak přesně takový růst je i přes mírné ochlazení ekonomiky velmi zdravý a vlastně i žádoucí.

Málo lidí? To se dalších 10 let nezmění

„Každá ekonomika, která začne pro nedostatek pracovních sil zpomalovat, snižuje svůj potenciál ekonomického růstu a omezuje dynamiku. Přesně to je i náš případ, ale ten hlavní problém je u nás demografický, a pak i dlouhodobá a už tradičně nízká nezaměstnanost,“ vysvětluje Rusnok.

Taky proto je tady tak vysoké využití téměř každé pracovní síly, což v konečném důsledku znamená vyrovnaný, případně mírný přebytek rozpočtu veřejných financí. Zaměstnavatelé by si na to měli zvykat, protože se nějakého velkého množství lidí na pracovním trhu v nejbližších deseti letech nedočkají. Hlavní bariéra je podle Rusnoka fundamentální a demografická.

Hypotéky?

Guvernér s odstupem času okomentoval také devizové intervence, které do české ekonomiky nakonec napumpovaly přes dva biliony korun:

„ČNB má za úkol udržovat růst cen blízko 2 % a pomáhat růstu ekonomiky. Krizí do roku 2013 jsme byli hodně zasaženi a právě díky intervencím jsme se z toho dostali tak rychle, navíc se nastartoval i velmi solidní růst. Díky tomu tady tak nebývalým způsobem rostou platy, a to i ty reálné. To nikde jinde neuvidíte.“

Podle zásad ekonomiky ale poptávka po bydlení (a hypotékách) zase souvisí s růstem ekonomiky.

„Protože máte větší plat (i mzdu), tak si přece můžete dovolit vzít hypotéku. Kdybychom zásahy neudělali, tak jsme dál stagnovali, byla by tady blbá nálada a lidi by říkali, že jdeme na úroveň nějaké rozvojové země… Ostatně, i taková Itálie nemá problémy s hypotékami.“

Úrokové sazby půjdou nahoru

„Je otázka, jak vysoké očekávané zpomalení ekonomiky nakonec nastane a jestli bude potřeba dál zvyšovat úrokové sazby. Nemá ale cenu teď spekulovat, jestli to bude jednou, dvakrát nebo třikrát za rok. Nějaké mírné zvýšení asi předpokládat lze, ale taky bude tempo zvyšování úrokových sazeb pomalejší než loni,“ uvedl.

Guvernér Rusnok ale rozhodně odmítá, že by hrozila hypoteční krize. „Nic podobného jako spektakulární hypoteční krize tady nehrozí. Nehrozí to, že by banky nezvládaly to, co si vzaly do svých knih. My i tento trh moderujeme, ostřiháváme potenciálně rizikové okraje, a taky proto se chováme tak obezřetně. Ale naše opatření zatím fungují,“ dodává.