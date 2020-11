Guvernér centrální banky: Parametry hypoték se nyní kvůli pandemii nezmění, banky jsou odolné

Česká národní banka ponechala poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti na 90 procentech. Zároveň nyní nepovažuje za nezbytné další dva limity pro poskytování hypoték obnovit a ani zpřísňovat jiné parametry pro poskytování hypoték. Bankovní sektor si podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka udržel i v době pandemie odolnost vůči možným nepříznivým šokům. Praha 16:19 26. 11. 2020 (Aktualizováno: 16:47 26. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banky zůstávají odolné vůči případným nepříznivým dopadům koronavirové krize, uvedl na tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Centrální banka v červnu zrušila u posuzování žádostí o hypotéku limit pro poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu. Předtím v dubnu zrušila limit poměru výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr.

„V tuto chvíli není nezbytné znovu zavádět limity ukazatelů zrušené na jaře, či zpřísňovat jiné podmínky pro poskytování hypoték. Cítíme však potřebu opět upozornit, že nad určitými hranicemi dluhu - osminásobku ročního čistého příjmu a 40 procent čistého měsíčního příjmu - považujeme hypoteční úvěry za značně rizikové,“ uvedl ředitel sekce finanční stability centrální banky Jan Frait.

Česká národní banka zároveň konstatovala, že pokračující silný růst cen nemovitostí v Česku zhoršil příjmovou dostupnost bydlení a způsobil nárůst nadhodnocení cen bydlení. Banka nadhodnocení odhaduje v průměru na 17 procent, ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů jde až o 25 procent.

„Významným zdrojem systémových rizik v domácí ekonomice je obnovené roztáčení spirály mezi dluhovým financováním nákupu rezidenčních nemovitostí a jejich rychle rostoucími cenami,“ uvádí zpráva Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory. Ve čtvrtek ji projednala bankovní rada.

Překvapení u nemovitostí

Pokles ekonomické aktivity a pozvolna se zhoršující situace na trhu práce se přitom podle banky prozatím nepromítly do vývoje na hypotečním trhu. Objem skutečně nových úvěrů na bydlení i hypotečních úvěrů byl v prvních devíti měsících letošního roku rekordní, upozornila Česká národní banka.

Nicméně očekává, že dopady epidemie koronaviru se postupně projeví a dynamika úvěrů na bydlení oslabí, podobně jako růst cen nemovitostí.

„Byli jsme překvapeni vývojem trhu v posledních měsících. Očekávali jsme, že v době krize se většina trhu, včetně trhu nemovitosti, utlumuje. Nicméně zde to neplatí,“ uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok.

Česká národní banka dále informovala, že finanční instituce při poskytování hypoték převážně dodržují doporučené limity hypotečních ukazatelů.

„Nicméně někteří hráči na hypotečním trhu akceptovali zejména ve druhém čtvrtletí 2020 vyšší než doporučené úvěrové riziko. Na tyto poskytovatele se v následném období zaměří dohled ČNB, který posoudí, zda mají vytvořené dostatečné rezervy pro krytí zvýšeného rizika,“ uvedla banka.

Odolné banky

Banky zůstávají odolné vůči případným nepříznivým dopadům koronavirové krize, uvedl na čtvrteční tiskové konferenci guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

„Potvrzují se naše očekávání ohledně vysoké odolnosti tuzemského finančního sektoru vůči dopadům koronavirové krize. Náš bankovní sektor je díky polštářům a rezervám, vytvořeným v dobrých časech, nadále schopen poskytovat úvěry firmám i domácnostem,“ řekl Rusnok.

České banky se tak podle něj nestaly zdrojem dodatečných ekonomických problémů, ale naopak se staly součástí jejich řešení.

„I když se ztráty z úvěrů ještě projeví, finanční stabilita této země jimi nebude ohrožena. Podmínkou je však udržení vysoce obezřetného přístupu bank, a to i v oblasti výplaty dividend,“ uvedl guvernér.

Ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník upozornil, že bankovní sektor od vypuknutí pandemie masivně zvýšil náklady na úvěrové riziko a zároveň si zachoval v prvních třech čtvrtletích letošního roku solidní ziskovost.

V základním scénáři odhadovaného vývoje testy České národní banky ukázaly, že banky jsou schopné ustát zátěž bez větších potíží. Ztráty by banky pokryly svými výnosy a žádná banka by se neměla dostat do problémů v podobě poklesu kapitálové přiměřenosti pod regulatorní požadavky.

Celou podzimní zprávu Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory zveřejní centrální banka 11. prosince. Ve stejný den zveřejní banka i záznam z jednání bankovní rady o finanční stabilitě.