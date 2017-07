ČNB by mohla v týdnu zvýšit základní úrokové sazby

Centrální banka naposledy měnila sazby v listopadu 2012, kdy je snížila na současnou minimální úroveň, tedy 0,05 procenta.

Důvodem, proč by měla centrální banka po tak dlouhé době začít sazby zvyšovat, je jednak rychle rostoucí ekonomika a také obavy z jejího 'přehřátí'. Příliš rovněž zdražují nemovitosti a očekává se další růst inflace.

Obchodníci na devizovém trhu změnu sazeb předpokládají a i proto posiluje koruna, což připomněla minulý týden také hlavní analytička České bankovní asociace Eva Zamrazilová.

„Ono je teď poslední měsíc vidět, že trhy čekají zvýšení úrokových sazeb. To autonomně vedlo k posilování koruny. Teď uvidíme, jak banka zareaguje, jestli skutečně už ve třetím čtvrtletí zvýší sazby a jaký bude následný vývoj kurzu,“ řekla Radiožurnálu.

Rusnok není konkrétní

Zda skutečně centrální banka základní úrokové sazby zvedne už v nadcházejícím týdnu ovšem není jisté. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok dostává poslední dobou otázky na sazby celkem pravidelně.

A většinou odpovídá stejnou 'centrálně bankovní' frází: „Je pravděpodobné, že ke zvýšení úrokových sazeb Česká národní banka přistoupí v souladu se svojí stávající predikcí.“

Centrální banka má nějaké předpoklady, ve kterých počítá především s vývojem spotřebitelských cen. Pokud se inflace pohybuje v rozmezí, které očekává, nemá důvod zasahovat. Ovšem sleduje také celkovou rovnováhu ekonomiky. A proto by mohla o zvýšení sazeb rozhodnout už teď.

Myslí si to alespoň ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. „Bude to velmi těsné, bude to napjaté, ale domníváme se, že existuje 60 procentní pravděpodobnost, že Česká centrální banka zvýší své úrokové sazby,“ popsal Radiožurnálu.

Bankovní rada si taky může počkat na to, jak svoji politiku změní či nezmění Evropská centrální banka. Pak by mohla o sazbách rozhodovat až koncem září.