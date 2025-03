ČNB nezměnila sazbu rezervy na ochranu úvěrového trhu. Úroveň rizik v něm zůstává stabilní.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) nechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu beze změny. Ta i nadále činí 1,25 procenta, na stejné úrovni je od loňského července. Podle bankovní rady současné nastavení sazby omezuje jeho kapitálovou zranitelnost vůči případnému zhoršení vývoje ekonomiky, uvedla ČNB v tiskové zprávě. Praha 17:04 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bankovní rada konstatovala, že úroveň cyklických systémových rizik v bilanci bankovního sektoru zůstává stabilní. Bankovní sektor jako celek je podle ní odolný. Situaci bankovní rada znovu posoudí na počátku června, kdy se uskuteční další jednání o finanční stabilitě.

Sazba proticyklické kapitálové rezervy dosáhla svého vrcholu v dubnu 2022, kdy činila 2,5 procenta. Poté ji bankovní rada postupně snížila na současnou úroveň, na které je od července 2024.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.