Česká národní banka snížila úrokovou sazbu na jedno procento. Cílem je zmírnění dopadů koronaviru

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Naposledy rada snížila sazby na mimořádném jednání 16. března, a to o půl procentního bodu. Cílem bylo zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. Praha 15:26 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka snížila úrokovou sazbu na jedno procento | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení. Zveřejnění rozhodnutí ve čtvrtek ČNB odložila o hodinu, naposledy tak učinila na únorovém zasedání.

Do krize naše ekonomika nevstupuje špatně, ale bude se muset přizpůsobit větším, říká ekonom Hindls Číst článek

ČNB snížila také lombardní sazbu, a to o 0,75 procentního bodu na dvě procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada snížila z 0,75 procenta na 0,05 procenta.

„Nadále však platí, že samotné snížení úrokových sazeb nebude příliš účinným lékem s ekonomickými následky současných mimořádných opatření, a hlavní tíha tak leží na opatřeních vlády,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Stabilizace domácí ekonomiky

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče zůstane i nadále ve hře debata o dalším snížení úroků. „Pomyslnou alfou a omegou pro další kroky centrální banky bude dění okolo koronaviru a jeho dopadů na českou ekonomiku,“ uvedl.

Ekonomika teď dostala dardu. Máme šanci to ustát, ale nesmíme dělat chyby, varuje bývalý guvernér ČNB Číst článek

Podle partnera poradenské společnosti Moore CZ Petra Kymličky budou mít opatření ČNB pozitivní vliv jen na některé firmy, a to ještě se zpožděním. „Řada firem navíc dramaticky omezila investice, což dopad tohoto kroku ČNB dále redukuje. Co je však opravdu potřeba a co bude fungovat, jsou okamžitá, přímá a konkrétní opatření, zejména pomoc při zajištění financování ve spolupráci s komerčními bankami. Každý den je pro firmy i živnostníky cenný,“ uvedl.

Bankovní rada dále přijala další opatření ke stabilizaci domácí ekonomiky, která oznámí na tiskové konferenci za účasti viceguvernéra Tomáše Nidetzkého a člena bankovní rady Tomáše Holuba.