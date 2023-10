Češi už bohatnou půl roku, takže by člověk doufal, že porostou tržby. Ale klesají, říká analytik

Meziroční pokles maloobchodních tržeb v Česku v srpnu stoupl na 2,8 procenta. Tržby obchodníků klesají už šestnáct měsíců v řadě. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle ekonomů jsou důvodem i obavy Čechů ze zhoršení ekonomické situace. „Češi vydělávají, Češi mají práci, ale namísto toho vyhlíženého a mnohými očekávaného nárůstu tržeb jsme se dočkali dalšího poklesu,“ komentuje analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil. Rozhovor Praha 20:45 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tržby obchodníků klesají už šestnáct měsíců v řadě (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Převažují opravdu tyto psychologické faktory nad ekonomickými? Například snižující se koupěschopností domácností?

Nepopiratelnou skutečností je, že ekonomické faktory určitě hrají významnou roli. Vy jste zmínil meziroční propad reálných mezd, nicméně on by se nikdo nedivil, kdyby ty tržby zůstávaly jenom v tom meziročním srovnání nižší, kdyby byly nižší než loni.

To ovšem není celá pravda. Dokonce teď klesají na meziměsíční bázi, to znamená, že každý další měsíc je ještě horší. A tam už je to trochu zarážející, protože my teď máme nejnovější data o mzdách za druhé čtvrtletí letošního roku a tam už mezičtvrtletně reálné mzdy naopak rostly.

To znamená, že Češi začali vydělávat rychleji, než o kolik narůstaly ceny. Takže Češi vlastně bohatli už ve druhém čtvrtletí a s velkou pravděpodobností bohatli i v tom třetím čtvrtletí, které teď nedávno skončilo.

A to už by člověk doufal, že se začne na těch tržbách projevovat kladným způsobem. Navíc tady pořád v podstatě není žádná nezaměstnanost.

To znamená, ano, Češi vydělávají, Češi mají práci, ale namísto toho vyhlíženého a mnohými očekávaného nárůstu tržeb, aspoň kosmetického, jsme se dočkali dalšího poklesu. Takže za mě skutečně psychologické faktory hrají větší roli. Tady jsme viděli další zhoršení ekonomické důvěry a nálady domácností v nedávných měsících.

Pokles prodeje potravin

A ve kterých oblastech se pokles tržeb projevuje nejvíc?

Teď jsou v červených číslech už skoro všichni, takže je to poměrně jednoduché. Úplně nejmarkantnější je to u výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi nebo u počítačových a komunikačních zařízení, což je i poměrně logické, protože to jsou typicky věci, bez kterých se člověk dokáže obejít, když mu nezbývají peníze.

Nicméně v minusu jsou i potraviny, ale tam je to podstatně menší. Takže zatím se poklesy drží hlavně v takových zbytnějších kategoriích.

Kde naopak tržby dál rostou? Čím to, že například kosmetika jde stále víc na odbyt?

Tak na to nejsem dost erudovaný. Nevím, proč se zrovna Češi za kosmetiku nebojí trošku utrácet. Ta meziroční srovnání občas bývají zkreslená tím, že se naopak třeba mohlo loni stát něco v této konkrétní kategorii z nějakého důvodu.

Vloni kosmetiku Češi třeba nemuseli kupovat z bůhvíjakých důvodů a ono vám to pak tom meziročním srovnání vyskočí. Upřímně nevím, proč zrovna kosmetika. Nicméně toto je třeba vysvětlení u pohonných hmot, další kategorie, těch takzvaně zelených. Ty meziročně narůstají.

Ale to je dáno tím, že loni, pamětníci si vzpomenou, byly pohonné hmoty extrémně drahé kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Takže když to srovnáme s loňským špatným rokem, tak ten letošní nevypadá tak špatně.

Ale obecně, jak jsem říkal, v podstatě všechny kategorie, nebo drtivá většina z nich, je v minusu.

Dají se kvůli hromadění neprodaných zásob očekávat markantní podzimní nebo předvánoční slevy?

To je zajímavá otázka. Je pravda, že nějaké indikace toho tady trochu jsou. My víme od statistického úřadu výsledky konjunkturálního průzkumu, šetření mezi obchodníky, kde se jich na podobné věci ptají.

A je pravda, že ta hromada zásob, na kterých obchodníci sedí, je teď skutečně veliká, dokonce nejvyšší od roku 2003. Zároveň když se ptají obchodníků v tom samém průzkumu, jestli čekají pokles cen, tak ho nečekají. Naopak čekají další mírný růst.

Já si myslím, že asi jim ekonomická realita nedá na vybranou. Nějakých slev se asi skutečně dočkáme. Pokud bych si měl tipnout kategorii, tak asi v kategorii oděvy a obuv. Tam se skutečně ceny u nás naprosto vymkly a bylo to raketové oproti ostatním zemím.

Snížení úrokových sazeb

Můžeme se v této souvislosti dočkat snížení základních úrokových sazeb centrální bankou?

Myslím, že je to docela možné. Málokdo to takto vnímá, ale realitou je, že inflace, byť ta čísla, která dostáváme, jsou pořád vysoká, meziročních osm až devět procent a podobně, na meziměsíční bázi zas tak zlá není.

Už posledních pět měsíců je v podstatě normální tak, jako jsme na ni byli zvyklí dříve. Což Českou národní banku ponouká k tomu, že by možná nemusela být tak přísná, mohla by snížit úrokové sazby.

A jeden z posledních argumentů, proč to neudělala, bylo, že se bála stylem „co, když se teď ale lidé hromadně vrhnou do obchodů, začnou zase brát všechno, na se jim přijdou ruce a ty ceny zase se utrhnou?“

A jelikož Česká národní banka samozřejmě vidí, že se to neděje a že minimálně ani nejsou nějaké náznaky, že by to hrozilo, tak je docela dobře možné, že jí to skutečně rozhoupe. Já bych se nedivil, kdyby se to do konce roku stalo.