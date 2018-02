Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu. Reaguje na dobrou kondici domácí ekonomiky

Česká národní banka (ČNB) zvýšila také lombardní sazbu. A to o 0,5 procentního bodu na 1,5 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, zůstala na 0,05 procenta.

„Centrální banka tak reaguje na velmi dobrou kondici domácí ekonomiky, která vykazuje velmi slušná růstová tempa. Zvyšováním sazeb přibrzďuje ekonomiku, aby zabránila tvorbě větších nerovnovah, nebo dokonce bublin," uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Naposledy rada zvýšila úrokové sazby na počátku listopadu o 0,25 procentního bodu. Předtím zvýšila úrokové sazby v srpnu, a to poprvé od února 2008. Na posledním měnovém jednání 21. prosince ponechala bankovní rada úrokové sazby beze změny.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Kurz koruny vůči euru

Česká národní banka odhaduje v letošním roce průměrný kurz koruny vůči euru na 24,90 Kč/EUR. Příští rok počítá s posílením na průměrných 24,50 Kč/EUR. Na čtvrteční tiskové konferenci po jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Upozornil, že prognóza kurzu koruny nepředstavuje závazek ČNB a nelze ji interpretovat ani jako žádoucí úroveň kurzu.

ČNB ve čtvrtek obnovila zveřejňování odhadu vývoje kurzu koruny vůči euru. Zveřejňování odhadů pozastavila banka v listopadu 2013 v souvislosti se zavedením kurzového závazku. „Prognóza kurzu je spolu s prognózou všech dalších veličin podmíněna přijatými předpoklady prognózy, včetně výhledů zahraničního vývoje," uvedl Rusnok. Dodal, že příchod neočekávaných šoků může vychylovat skutečný vývoj kurzu od prognózy, a to někdy i výrazně.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že tímto krokem chce ČNB trhu poskytnout více informací o zamýšleném utahování měnové politiky. Pokud by totiž koruna v realitě neposilovala tolik, jak ČNB přepokládá, byl by to pro trh signál, že centrální banka může zvyšovat úrokové sazby rychleji, než čeká její prognóza, a naopak.

Odhadovaný kurz je podle Seidlera pro letošní rok obecně silnější, než trh patrně očekával. ČNB tak podle něj očekává, že zpřísňování měnové politiky se letos uskuteční více prostřednictvím silnější koruny a ČNB tak nebude muset tolik zvyšovat úrokové sazby.

„Současná prognóza tak počítá pouze maximálně s jedním dalším růstem sazeb v letošním roce, což je méně, než trh nyní předpokládá. Je tak zřejmé, že další zvyšování sazeb ze strany ČNB se bude do velké míry odvíjet od vývoje kurzu koruny," uvedl.

Česká měna během tiskové konference guvernéra začala znovu posilovat. Ve 14.30 se obchodovala za 25,19 Kč/EUR, kde byla naposledy v prosinci 2012. Koruna posilovala už dopoledne, před polednem zpevnila k 25,22 Kč/EUR, poté se ale vrátila k zahajovacím 25,28 Kč/EUR.