ČNB podle analytiků zvýší úrokové sazby. Poprvé od intervencí zveřejní také kurz koruny vůči euru

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek zřejmě zvýší úrokové sazby. Základní úroková sazba by tak měla stoupnout o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků pro zasedání bankovní rady ve čtvrtek 1. února. ČNB ve čtvrtek také představí novou makroekonomickou prognózu a následně poprvé od zahájení intervencí v roce 2013 zveřejní i odhadovaný kurz koruny vůči euru. Praha 17:34 29. ledna 2018

„Důvod, proč bude ČNB sazby zvyšovat, je prostý. Vývoj domácí ekonomiky je až na drobné odchylky téměř v souladu s listopadovou makroekonomickou prognózou ČNB. Kromě toho platí, že se česká ekonomika stále více přehřívá, přičemž v některých případech, jako například na pracovním trhu, již hoří. Současný stav české ekonomiky si tak jednoznačně říká o další zvýšení sazeb,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Navíc zvýšení sazeb podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška naznačilo v uplynulých týdnech několik centrálních bankéřů. „Prognóza ČNB se proti listopadu příliš nezmění a zveřejněná trajektorie úrokových sazeb bude pro letošek počítat zřejmě jen s jedním dalším zvýšením repo sazby s tím, že vice kroků přijde až v roce 2019,“ uvedl.

„Nadcházející zasedání bankovní rady nebude žádná ´detektivka´. Radní kývnou pro další zvýšení sazeb, od srpna, kdy se zpřísňováním své měnové politiky v současné fázi začali, již v pořadí třetí,“ uvedl i hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Vývoj kurzu koruny

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera přitom ale ve čtvrtek bude zájem investorů zaměřen především na odhad ČNB týkající se vývoje kurzu koruny.

„ČNB chce tímto krokem trhu poskytnout více informací o zamýšleném utahování měnové politiky. Pokud by totiž koruna v realitě neposilovala tolik, jak ČNB přepokládá, byl by to pro trh signál, že centrální banka může zvyšovat úrokové sazby rychleji, než čeká její prognóza, a naopak,“ uvedl.

Novák přitom upozornil, že ze současných vyjádření centrálních bankéřů vyplývá, že je aktuální posilování koruny nijak neznervózňuje. „Z toho lze vyvodit, že ČNB v makroekonomické prognóze pravděpodobně uvede o něco silnější hodnotu kurzu koruny k euru oproti současným zhruba 25,40 Kč/EUR,“ uvedl.

Úrokové sazby beze změn

Na posledním měnovém jednání 21. prosince ponechala bankovní rada úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,5 procenta. Naposledy rada zvýšila úrokové sazby na počátku listopadu o 0,25 procentního bodu na současnou úroveň. Předtím zvýšila úrokové sazby v srpnu, a to poprvé od února 2008.

Čtvrtečního zasedání rady se zúčastní pět ze sedmi jejích členů. Na jednání nebude přítomen viceguvernér Mojmír Hampl a člen bankovní rady Oldřich Dědek.

V aktuální listopadové prognóze ČNB očekává letos růst ekonomiky o 3,4 procenta. Pro příští rok počítá s růstem o 3,1 procenta. Pro loňský rok odhaduje růst ekonomiky o 4,5 procenta.