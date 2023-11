Česká národní banka zhoršila výhled ekonomiky, letos čeká pokles HDP, příští rok slabší růst

Česká národní banka (ČNB) zhoršila výhled české ekonomiky. V letošním roce podle ní hrubý domácí produkt (HDP) klesne o 0,4 procenta, příští rok vzroste o 1,2 procenta. V srpnové prognóze přitom ČNB čekala letos růst 0,1 procenta a příští rok 2,3 procenta. Praha 17:55 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospodářský růst nyní podle Michla tlumí slabá poptávka domácností i slabá zahraniční průmyslová poptávka. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Centrální banka také o půl procentního bodu zhoršila očekávání inflace v příštím roce, která by měla být průměrně 2,6 procenta. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou ve čtvrtek představil guvernér ČNB Aleš Michl.

Pro letošní rok ČNB mírně zlepšila odhad průměrné inflace, která by měla dosáhnout 10,8 procenta. V srpnové predikci centrální banka očekávala 11 procent. Michl zároveň upozornil, že ve směru vyšší než očekávané inflace působí riziko větších úprav ceníků v lednu příštího roku a delší působení expanzivní fiskální politiky. Ve směru nižší inflace by mohlo působit výraznější zhoršení hospodářské aktivity v Německu.

Do tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle ČNB, tedy pod hranici tří procent, by se meziroční inflace podle prognózy měla dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. K cíli by inflace měla klesnout ve třetím čtvrtletí. V roce 2025 by se průměrná inflace měla snížit na 2,1 procenta, uvedl Michl.

Hospodářský růst nyní podle Michla tlumí slabá poptávka domácností i slabá zahraniční průmyslová poptávka. Nezaměstnanost nicméně zůstává nízká a trh práce je nadále napjatý, což se ale neprojevuje v růstu platů. Výraznější hospodářské oživení očekává ČNB až v roce 2025. Ekonomika by měla růst o 2,8 procenta.

ČNB ve své prognóze také očekává slabší korunu, než předpokládala v srpnu. Průměrný letošní kurz by měl být 24,00 CZK/EUR, v předchozí prognóze předpokládala 23,90 CZK/EUR. V příštím roce koruna podle prognózy dál oslabí na průměrných 24,60 CZK/EUR, v roce 2025 naopak posílí a dostane se na 24,10 CZK/EUR.