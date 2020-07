Žádostí o dotace na komerční nájemné je málo, podnikatelům se nedaří vyjednat u majitelů slevu

Zájem o dotaci na komerční nájem je mezi podnikateli oproti očekávání nízký. Po měsíci fungování programu COVID - Nájemné ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo necelých 1400 žádostí. Resort přitom počítal s tím, že si o příspěvek zažádá až 150 tisíc provozoven, tedy stokrát víc. Některým podnikatelům se ale nepodařilo s majiteli nemovitostí vyjednat slevu na nájemném. A ta je nutnou podmínkou pro získání státní finanční podpory. Praha 16:29 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít prostor k pronájmu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvaatřicetiletá Zuzana si společně s kamarádkou otevřela v Praze obchod s ručně barvenou přízí. Po pár měsících fungování ale přišlo vyhlášení nouzového stavu a taky vládní zákaz prodeje. Majitelka objektu jim vyšla vstříc a peníze za nájem v době uzavření nevyžadovala.

„To nám strašně moc pomohlo. Kdyby to nenastalo, kdyby nám ten nájem neodpustila, tak bychom se určitě dostaly do problémů, protože jsme začínající obchod. To vůbec nevím, kam až bychom se dostaly, jestli bychom musely dokonce i opustit ty prostory,“ přemýšlí Zuzana.

Štěstí na majitele nemovitosti měl i prodejce kosmetiky Miroslav Lauš. Vzájemně se totiž domluvili na slevě. Díky tomu podnikatel dosáhl na příspěvek, který mu vykryl polovinu činže.

„Určitě nám to pomohlo přežít, těžko chtít po státu vykrýt veškeré ztráty, které vznikly. To si myslím, že si stát nemůže dovolit, takže jsme rádi za každou korunu, kterou jsme takhle získali,“ říká Lauš.

Dobrá domluva

Aby podnik dosáhl na státní dotaci, musí mu pronajímatel slevit 30 procent z nájemného, firma uhradí pětinu a zbytek přispěje stát. Všem podnikatelům se ale vyjednat zlevnění nepodařilo, potvrzuje analytik sdružení Rekonstrukce státu Daniel Vondra.

„Problém je, že ne všichni jsou schopní tu třicetiprocentní slevu nájmu sjednat. Takže sice stát vám zakázal provozovat činnost, nicméně žádnou kompenzaci vám nedá. Je to opravdu na dobré domluvě od majitele té dané provozovny, zda vám slevu udělí nebo ne,“ vysvětluje.

Doteď - tedy měsíc od spuštění - ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo bezmála dvanáct set žádostí v objemu za více než 150 milionů korun. V programu je přitom připraveno až pět miliard korun, doplňuje mluvčí rezortu Štěpánka Filipová.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud rozhodlo o více než 88 procentech podaných žádostí. Žádná žádost nebyla pravomocně zamítnuta. Problematické žádosti ministerstvo řeší osobně s každým žadatelem a žádosti se poté vrací k doplnění,“ říká.

Nastavení podmínek

Za menším zájmem o státní příspěvek může stát podle Daniela Vondry nastavení podmínek programu. „To by mohlo značit, že podmínky jsou natolik složité a nebo je až natolik nemožné je naplnit, že celá řada podnikatelů bude z toho programu automaticky vyřazena a nebude se do něj moci zapojit. Kde vidíme problém, je určitě v rychlosti pomoci, ta je poměrně pomalá. Stát by měl více využívat čestných prohlášení, neměl by trvat na složitém dokladování žádostí.“

Podle sdružení Rekonstrukce státu, které monitoruje peněžní pomoc směřující k lidem zasaženým koronakrizí, je problém i ve vyčleňování některých firem z programu. Na příspěvek například nedosáhnou podnikatelé, kterým prostor pronajímá spřízněná osoba. Po úpravě podmínek nebo vypsání nové výzvy volala i Retailová asociace. Podle ní je program nevyvážený a zvýhodňuje jen některé obchodníky. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale zatím vyhlášení dalšího programu nechystá. Žádosti bude resort přijímat až do 30. září. Peníze by pak všichni podnikatelé, kteří na dotaci dosáhnou, měli mít na účtu nejpozději do konce letošního roku.