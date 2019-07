Sdílených kanceláří přibývá. Plocha coworkingových center se loni v Praze navýšila o 150 procent

V pražském coworkingovém centru pracuje Radim Dohnal už třetím rokem. „Pracuji jako poradce při akvizicích, tedy není nutno pracovat každý den. Líbí se mi, že je tady velice milé prostředí. Většina firem je menší, a tak se snadno navazují kontakty,“ říká. Po vlastní kanceláři, na kterou byl dříve zvyklý, se mu dle jeho slov nestýská.

Přijít o práci kvůli novým technologiím? Ženám to hrozí více než mužům, zjistili vědci Číst článek

Když Radim potřebuje pro svá jednání třeba zasedací místnost, jednoduše si ji zarezervuje v mobilu. „Máte v telefonu aplikaci, ze které se dozvíte všechny novinky z vaší budovy nebo kanceláře, získáte tam taky možnost třeba si zarezervovat zasedací místnost, parkovací místo nebo třeba pozvat návštěvu. A to všechno na několik kliků z té appky,“ přibližuje fungování společných prostor tvůrce aplikace Lukáš Balík ze společnosti Spaceflow.

Podobně jako Radim se na sdílených místech točí nejen podnikatelé na volné noze, ale třeba taky různé začínající firmy. „Je to od začínajících start-upů, pro které máme speciální programy. Jsou to jeden, dva, tři lidi, kteří vlastně zakládají firmu, přes nějaké rychleji rostoucí firmy, kde máme od deseti do patnácti lidí. Často k nám chodí zahraniční pobočky firem,“ popisuje pestrou skladbu jednoho z pražských coworkingů Ján Búza z centra HubHub.

Rychlá poptávka

Právě zahraniční společnosti využívají coworking třeba tehdy, když jim chybí místa ve vlastních firmách, říká ředitel výzkumného oddělení pražské pobočky Colliers International, Ondřej Vlk.

„Dnes došlo již k tomu, že ten coworking je už z velké míry využívaný i velkými nadnárodními firmami. Je to taková vyrovnávací kancelář, kdy firmy mají specifické projekty, na které potřebují nabrat vícero zaměstnanců. Protože na to nemají vlastní prostory, tak využívají coworkingová centra,“ vysvětluje Vlk.

Mobilní aplikace pro hledání práce jsou v Česku na vzestupu, webové portály ale jen tak nenahradí Číst článek

V Praze pak roste poptávka nejrychleji. Jen za poslední rok se plocha coworkingových kancelářských míst rozšířila jeden a půl násobně. Podle Terezy Jirotkové z realitně-poradenské společnosti CBRE teď v metropoli pokrývají celkově 27 a půl tisíce metrů čtverečních. „Prostor pro příchod nových coworkingových center tady určitě stále je, zároveň si myslím, že tempo růstu nebude určitě tak rychlé jako v poslední době.“

Sdílené kanceláře tak podle realitního experta Pavla Nováka ze společnosti Knight Frank, v posledních letech začínají vytlačovat ty klasické. „Čtyři procenta kancelářských prostor v Praze jsou aktuálně volná. To je výrazný rozdíl třeba oproti roku 2015, kdy ta neobsazenost byla okolo 16 procent. To znamená, jsme zhruba na čtvrtině toho, co bylo volné před zhruba čtyřmi až pěti lety,“ popisuje Novák.

Sdílené prostory nejčastěji využívají lidé kolem 38 let. Každý pátý je navíc cizinec.