Sloučení bank UBS a Credit Suisse by mělo vést k propouštění. O místo by mohlo přijít až 40 000 lidí

Převzetí druhé největší švýcarské banky Credit Suisse jejím větším domácím konkurentem UBS zřejmě povede ke zrušení desítek tisíc pracovních míst. S odvoláním na své zdroje o tom v úterý informuje list Financial Times. Podle těchto zdrojů by mohlo zaniknout až 40 000 pracovních míst, což by byla až třetina ze zhruba 120 000 míst ve sloučené skupině. Banky samy o rušení míst zatím nechtějí mluvit.

