Přežije Credit Suisse? Osud druhé největší švýcarské banky má v rukou hrstka lidí, mezi nimi i matematik

Ve Švýcarsku se dál jedná o záchraně druhé největší švýcarské banky Credit Suisse. Její osud má v rukou jen hrstka lidí, mezi nimi politik, ekonom či matematik, který posuzuje, zda má kdysi prestižní banka vůbec šanci sama se dostat z problémů. Do nich se dostala kvůli chybným rozhodnutím z minulosti a zejména kvůli ztrátě důvěry, která vyvrcholila tento týden a která odstartovala masivní odliv klientských vkladů. Bern/Curych 10:27 19. března 2023

Tento víkend se konají ve Švýcarsku mimořádná jednání, která velmi pravděpodobně skončí dohodou o rozpadu Credit Suisse Group AG - finanční instituce, která vznikla před 167 lety. Jak napsala agentura Bloomberg, jde o „dramatický pád titána všemocného švýcarského bankovnictví“. Vláda a regulační orgány jednají o návrhu, aby banku nebo alespoň některé její části převzal její úhlavní rival, kterým je největší švýcarská banka UBS.

Jednání se vedou především o podmínkách, za kterých bude UBS ochotna banku v problémech zachránit. Vláda má zájem na tom, aby se krize důvěry nerozšířila do celého bankovního sektoru, na kterém je Švýcarsko závislé. UBS podle zdrojů agentury Reuters žádá po vládě, aby se zaručila částkou zhruba šest miliard dolarů (135 miliard Kč) za náklady, které UBS v této souvislosti předpokládá. Jde hlavně o ukončení činnosti některých součástí Credit Suisse a pak také o právní spory, které UBS očekává.

Švýcarské regulační orgány se snaží předložit řešení pro Credit Suisse dříve, než se v pondělí ráno začne obchodovat na burzách v Asii. Existují obavy, že pokud by se záležitost nevyřešila ani do té doby, zavládne na trzích nervozita a hlavní akciové indexy prudce oslabí. To by znamenalo ekonomické ztráty pro jednotlivce, firmy i vlády.

Letité problémy Credit Suisse eskalují v době, kdy se do potíží dostaly některé banky ve Spojených státech. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se rozhodla, že své vklady z amerických finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank dostanou zpět všichni vkladatelé nad rámec zákonného pojištění. Rázně zakročit se rozhodla i švýcarská centrální banka, která dala finančnímu ústavu Credit Suisse k dispozici 50 miliard franků (CHF; 1,2 bilionu Kč) na okamžité posílení likvidity.

Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě a je považována za jednu z třiceti systémově důležitých bank v globální finanční architektuře. Z toho důvodu jednání ve Švýcarsku s napětím sledují také regulační orgány v Británii, Německu, Spojených státech a dalších velkých zemích.