České aerolinie od pátku začnou s propouštěním. V první vlně přijde o práci 144 zaměstnanců

České aerolinie (ČSA) začnou od pátku rozdávat výpovědi 144 zaměstnancům, především z řad pilotů a stevardů. Další výpovědi by měly následovat v následujících měsících, celkově by do února příštího roku mělo firmu opustit 313 lidí, uvedla ve čtvrtek předsedkyně Odborové organizace posádek letadel (OOPL) Tereza Löffelmanová.

Praha 17:49 30. července 2020