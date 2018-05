‚Po patnácti letech beru 22 tisíc hrubého.‘ Odboráři v ČSOB vyhrožují kvůli mzdám stávkou

Předsedkyně Moderních odborů v Československé obchodní bance Lada Spielbergová nedostává už dva měsíce plat. Podle ní jde o trest za to, že se snaží vyjednat zvýšení mezd pro zaměstnance. ČSOB loni vytvořila historicky nejvyšší zisk přes 17 miliard korun, na platech řadových zaměstnanců to ale podle odborů není vidět. Vedení to odmítá. Původní zpráva Praha 14:41 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČSOB (banka ilustrační foto). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Můj plat je po patnácti letech v bance 22 tisíc hrubého,“ říká zaměstnankyně královéhradecké pobočky ČSOB, která nechce zveřejnit své jméno, její totožnost ale Radiožurnál zná. „To je při tom, co musím umět, zcela neadekvátní,“ dodává.

Bankovní úřednici přitakává předsedkyně Moderních oborů Lada Spielbergová. Podle ní je nejnižší mzda v ČSOB kolem 15 tisíc korun hrubého.

„Vloni jsme v kolektivní smlouvě vyjednali nejnižší mzdu patnáct tisíc, letos chceme 16 tisíc, ale nedokázali jsme se zatím s vedením banky domluvit,“ podotýká.

Spielbergová jako uvolněný odborář dostává se svojí kolegyní polovinu platu od odborové organizace. Druhou půlku by jí měl podle zákona vyplácet zaměstnavatel. Matka dvou dětí ale tuto část nedostává. „Bohužel je to tak. Dva měsíce mi mzdu nevyplatili, ani kolegyni. Začali jsme to řešit soudně,“ doplňuje.

‚Banka postupuje podle zákona‘

Mluvčí ČSOB Patrik Madle tvrdí, že banka v případě Spielbergové a její kolegyně postupuje podle zákona. Podle něj mají odboráři podmínky k práci zajištěné a nikdo v bance nebere méně než 16 tisíc hrubého.

„Nikdo ze zaměstnanců ČSOB po odpracování šesti měsíců nemá nižší základní mzdu než 16 tisíc korun. Nejnižší mzda po valorizaci činí 17 400 korun, včetně bonusů a má ji v ČSOB pouze jeden zaměstnanec,“ vysvětluje.

ČSOB vloni podle mluvčího zvýšila rozpočet na platy v průměru o osm procent a letos 1. května o 4,9 procent. „To je ale průměr, který se v platech nejhůře placených zaměstnanců neodráží,“ oponuje Spielbergová.

Hrozí první stávka v historii Česka

Předseda odborového Svazu pracovníků v pojišťovnictví a bankovnictví František Kupka tvrdí, že je to žalostně málo a banka odboráře šikanuje. „Management se snaží odbory zastrašit. Je to varování i pro ostatní, aby se zalekli a do sporů o platy nešli,“ upozorňuje.

Na platech už se po několika měsíčním vyjednávání dohodli zaměstnanci ve všech bankách, kromě ČSOB. Moderní odbory nechtějí ustoupit a vyhrožují stávkou.

V novodobé historii České republiky by to bylo poprvé, kdy by stávkovali bankovní úředníci. V Evropské unii stávkují často. Naposledy vyšli bankovní úředníci do ulic třeba v Londýně nebo Paříži.