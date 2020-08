ČSSD chce zrušit superhrubou mzdu, Babišův plán ale odmítá. ‚Nebudeme dělat politiku ODS,‘ říká Hamáček

Koaliční ČSSD chce zrušit superhrubou mzdu, ale současně se musí vyřešit příjmová strana rozpočtu. Uvedl to vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Řešením podle něj může být daň pro banky, kterou ČSSD v minulosti v koalici hnutí ANO neúspěšně navrhovala. Praha 12:48 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Jan Hamáček označil Babišův plán na zavedením patnáctiprocentní daně za nerealistický | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš o víkendu řekl, že od příštího roku počítá se zrušením superhrubé mzdy a zavedením patnáctiprocentní daně místo plánovaných 19 procent. To by podle ministerstva financí vedlo k výpadku příjmů 90 miliard korun. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Hamáček v Právu Babišův plán označil za nerealistický. „Od ČSSD nemůže nikdo očekávat, že bude dělat daňovou politiku ODS,“ sdělil Hamáček. „Daňové kolečko Vlastimila Tlustého, které bylo symbolem patnáctiprocentní ‚rovné‘ daně, musí zůstat v propadlišti dějin,“ připomněl Hamáček papírové kolečko, ze kterého si mohli lidé v roce 2006 zjistit, kolik by při zavedení rovné daně ve výši 15 procent ušetřili.

Koaliční smlouva ANO a ČSSD počítá se zrušením superhrubé mzdy a sazbou 19 procent hrubé mzdy. „Superhrubou mzdu chceme zrušit, ale zároveň musí být vyřešena příjmová strana státního rozpočtu. Sektorová daň například pro banky může být takovým řešením,“ napsal Hamáček.

Návrh bankovní daně představila ČSSD loni v květnu, podle tehdejších představ strany měla mít podobu odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a podle odhadů ČSSD by přinesla do rozpočtu až 14 miliard korun ročně.

Babiš tehdy jednání o návrhu ostře odmítl. Když ho později ČSSD chtěla předložit jako poslanecký, varovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), že by se jednalo o porušení koaliční smlouvy. Ta vyžaduje, aby zákony o daních byly předkládány jen jako koaličně dohodnuté, což znamená, že je podpoří nadpoloviční většina ministrů ANO i ČSSD.