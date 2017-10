Uber může v Brně jezdit, soud zrušil předběžné opatření o zákazu služby

„Znamená to, že Uber může začít v Brně jezdit, ale neznamená to, že je tím vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil," uvedl Hollan na svém profilu.

„Věřím, že taxikáři přijmou rozhodnutí soudu s pokorou a nebudou blokovat ani brněnské ulice a způsobovat tím řidičům komplikace, ani Vrchní soud v Olomouci. Bylo by to fajn gesto, že rozhodnutí soudu se respektuje," dodal náměstek primátora.

V Brně začal Uber jezdit letos 1. února, ale v červenci krajský soud zakázal jeho služby předběžným opatřením.

Argumentuje tím, že Uber funguje podobně jako taxi, ale nesplňuje zákonné požadavky na taxikáře kladené. Klasičtí taxikáři ho považují za nekalou konkurenci, v Praze nedávno uspořádali proti Uberu protest.