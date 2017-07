Čtvrtina malých podnikatelů využívá roboty, zvyšují produktivitu a kvalitu, ukazuje průzkum

Roboty při výrobě využívá téměř čtvrtina českých menších firem. A téměř polovina z nich chce robotizaci rozšiřovat. Dvě třetiny podniků ji nevyužívá a ani to neplánuje. Zbývající desetina hodlá robotizaci zavést. Vyplývá to z průzkumu ČSOB mezi 500 malými a středními firmami. Praha 14:22 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roboty využívá téměř čtvrtina českých menších firem. | Foto: Alex Knight | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček nepovažuje čtvrtinu podniků za malé číslo.

Svědčí to podle něj o zdravém rozumu malých firem, protože důvodem investic do robotizace nesmí být všeobecný trend, ale faktická potřeba. Ta se bude postupně zvyšovat, a to přirozeným tlakem trhu, zejména dodavatelů, odběratelů, ale třeba i státu, dodal.

Menší a střední firmy si podle něj uvědomují, že je nemine jak robotizace, tak průmyslová revoluce, založená na internetu, vzdálené správě dat a provázání vztahů dodavateli, zákazníky a státem. Na druhou stranu vše stojí čas a peníze a menší firmy nejsou ochotny jít do nepřiměřeného rizika. „Jinými slovy, vidí priority stále jinde,“ podotkl.

Hlavními důvody zavádění robotizace je podle průzkumu zvýšení produktivity (66 procent) a kvality (40 procent). Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je s 26 procenty až třetím důvodem v řadě. Následuje rozšíření výroby a její zlevnění (po 18 procentech).