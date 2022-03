Evropská unie schválila čtvrtý balík sankcí proti Rusku. Zakazuje vývoz luxusního zboží a dovoz oceli

Zástupci zemí Evropské unie v pondělí schválili čtvrtý balík sankcí proti Rusku od začátku ruské invaze na Ukrajinu před necelými třemi týdny. ČTK to sdělil diplomatický zdroj. Evropský blok nově zakáže vývoz luxusního zboží do Ruska či investice do ruského energetického sektoru stejně jako dovoz ruské oceli a železa. Na sankční seznam zároveň přibude desítka oligarchů včetně majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

