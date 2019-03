Kroky vlády podporujeme, ale změnu přinese jenom další konkurence, říká možný čtvrtý operátor

I přes nedávné snahy vlády se výrazné zlevnění mobilních dat očekává až s příchodem čtvrtého operátora, kterému by měla cestu otevřít na podzim naplánovaná aukce kmitočtů. Možný zájem o ně už dříve avizovala společnost Nordic Telecom. Tu vlastní česká finanční skupina Nordic Investors. Její zakladatel Tomáš Otruba exkluzivně pro Český rozhlas Plus okomentoval současnou debatu, která se nad cenami datových tarifů rozvinula. Rozhovor Praha 18:30 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel Nordic Investors Tomáš Otruba. | Zdroj: web Nordic Investors

„Jsme rádi, že je tady konečně vláda, která je připravená věcmi pohnout. Dělá to rychle a my, jak jsme si pročetli všechny ty návrhy, které se objevují a které nakonec mají vést k uvedení čtvrtého operátora na trh, toto jednoznačně podporujeme,“ říká Tomáš Otruba v úvodu pořadu Českého rozhlasu Plus Řečí peněz.

Vláda chce ulehčit přechod mezi operátory nebo snížit penále za odchod od operátora. Může to mít efekt na současné operátory, nebo případně na vás jako možného čtvrtého operátora?

Určitý efekt to mít bude, ale vzhledem k tomu, že nabídky všech tří operátorů jsou velmi podobné, tak to, že je snazší přenést mezi nimi číslo, ničím moc nepohne. Jediné, co tady má šanci změnit ty vody, které jsou dnes hodně stojaté, je příchod dalšího konkurenta. Ale ty kroky vlády jsou z našeho hlediska jednoznačně pozitivní a podporujeme.

Platí tedy váš vážný zájem zúčastnit se případně té aukce frekvencí, která bude letos na podzim, a stát se čtvrtým operátorem v České republice?

My se na tu aukci chystáme, už několik let na tom tvrdě pracujeme. Stejně jako v zahraničí vznikli čtvrtí operátoři z poskytovatelů fixního internetu, tak my jsme vstoupili na trh fixního internetu.

Služby poskytujeme už více než sto tisícům zákazníkům. Začali jsme koupí společnosti U:fon, poté jsme koupili dva bloky 5G pásma a na ní jsme koupili rychlou fixní internetovou službu, která je dnes už konkurentem optiky a přináší úplně novou kvalitu.

V době, kdy bude probíhat aukce, budeme mít postaveno několik set základnových stanic, takže naše 5G síť už dnes vzniká. Nejsme žádný nováček, který jenom přichází a říká „já mám zájem“.

Jestli se aukce zúčastníme a kolik v ní nabídneme, to říkat nebudu, ale jednoznačně říkáme, že aukci sledujeme, a pokud podmínky aukce budou takové, že umožní vznik čtvrtého operátora, tak do toho půjdeme.

Vláda si slibuje od příchodu čtvrtého operátora snížení cen. Operátoři argumentují kvalitou české sítě a tím, že levněji to prostě nejde. Jak nákladná je pro čtvrtého operátora výstavba sítě a jde to udělat levněji, aby lidé platili méně a firma solidně fungovala?

Samozřejmě, že vždy konkurent hledá způsoby, jak ušetřit. Nejde o to, jestli to jde levněji, ale o to, že 5G síť přinese úplně novou kvalitu. Z hlediska kapacit, které bude možné zákazníkům nabídnout, přinese nové možnosti a v poměru k nákladům to samozřejmě bude pozitivní změna. Takže my sázíme na to, že v 5G síti budeme moct zákazníkům nabídnout výrazně více dat.

Není důležité, jestli je ta cena dnes nízká, nebo vysoká. Důležité je, že zákazníci za tu cenu dostávají službu, která není adekvátní.

Podmínky aukce nastavuje Český telekomunikační úřad. Co jsou takové zásadní parametry, na které se jakýkoliv čtvrtý operátor bude dívat a podle kterých se bude rozhodovat?

Jedním ze zásadních bodů je délka a podmínky takzvaného národního roamingu. Nikdo není schopen postavit síť za rok, za dva ani za tři. Síť se staví postupně a žádného zákazníka by jistě nebavilo, aby vyjel ze svého města a vypadl mu signál. Bez národního roamingu není možné postavit čtvrtého operátora. Není to jediná podmínka, ale je to klíčová podmínka. Pokud nebudou dobře nastavené podmínky národního roamingu a nebudou za přijatelných cen, projekt čtvrtého operátora nemá šanci uspět.

Vláda prý plánuje jednat se silnými zahraničními hráči a lákat je sem do Česka. Co si myslíte o tom, že vám vláda přivádí silnou konkurenci?

Nevnímáme to negativně. Nepochybně ta aukce frekvencí je jeden z největších prodejů státního majetku, které tady v letošním roce a možná i v několika letech běží, a to, že vláda hledá zájemce i v zahraničí, je naprosto legitimní. Na druhou stranu, jak již jsem říkal, my na projektu čtvrtého operátora pracujeme systematicky a dlouhodobě, chceme na něj být připraveni, a já jsem přesvědčen, že nabízíme vládě výhodu a seriózní projekt, který je konkurenční vůči komukoliv ze zahraničí.

Je český trh zajímavý pro zahraničního zájemce?

Český trh je velice malý, takže zatímco těch zájemců o nákup frekvencí třeba ve Francii nebo v Itálii byla řada, tak český trh je relativně malý. Navíc je jednoznačně dominován třemi hráči a je velmi složitý. Nemyslím si, že těch zájemců bude příliš mnoho a domnívám se, že to pro ně bude složité, pokud za sebou nemají přípravu jako my.