Na čtyřdenní pracovní týden zatím nemáme, tvrdí šéf podnikatelů. ‚Někde už to půjde,‘ namítá expert

Většina Čechů by si chtěla vyzkoušet čtyřdenní pracovní týden a některé firmy už jej zkoušejí. Je realistické, že bychom už brzy všichni pracovali jen čtyři dny? Ředitel české a slovenské pobočky platformy Welcome to the Jungle Jan Klusoň věří, že je čas se změnou promyšleně začít, podle předsedy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera česká ekonomika ještě připravena není. Pro a proti Praha 0:10 5. července 2023

„Udělalo se několik pokusů, stále to funguje na Islandu, zkoušelo se to ve Velké Británii s velmi pozitivními výsledky. Vidíme, že lze nastavit efektivitu tak, aby společnosti rostly stejný tempem,“ uvádí v Pro a proti Klusoň.

Jak realistické je zavedení čtyřdenního pracovního týdne? Debatují Jan Klusoň z Welcome to the Jungle a Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Vše závisí na zemi, kde se kratší pracovní týden zavádí, i na typu podniků. „Rozhodně ale ne u nás, protože my máme většinou zemědělství, stavebnictví a podobně, kde je teď tolik problémů, že si tuto změnu ani nedokážeme představit,“ vysvětluje Wiesner.

Klusoň souhlasí, že česká ekonomika postavená na průmyslu je v problémech. „Proto jsem i říkal, že není čas na zavádění plošně napříč všemi firmami naráz. Ale třeba v Portugalsku teď kratší týden testují, prohazují směny a méně lidí dohánějí novými technologiemi. Věřím, že i v průmyslu to jde nastavit.“

„Portugalsko je v úplně jiných poměrech. My jsme nejprůmyslovější země, podniky se ještě nevzpamatovaly z dopadů covidu, přišlo zdražení energií a prudká inflace. Ceny vstupů se navyšují, jsou problémy také s vládním úsporným balíčkem,“ odmítá rychlé zavedení kratšího týdne předseda.

Cesta efektivity a nových technologií

V Česku je ale o 100 tisíc pracovních nabídek víc, než je lidí na trhu práce, upozorňuje ředitel. „Proto bychom měli jít cestou efektivity a nových technologií, než hledat lidi, které nemáme. A tehdy kratší týden může být tou odpovědí.“

„Samozřejmě, že modernizace a automatizace je potřeba, ale na to podnik musí mít. Nejdřív musíme posílit ekonomiku, pak se můžou dělat další kroky. Pro kratší pracovní týden musejí být vytvořeny podmínky a to je to, co od vlády chceme,“ říká Wiesner.

Ten také dodává, že v některých oborech či na výrobních linkách si kratší provoz neumí představit jinak než zavedením kompletní automatizace. „Třeba na stavbě se práce musí udělat a nemůžete je dělat rychleji a nahradit tak ten pátý den.“

Technologie jdou dopředu velmi rychle, namítá Klusoň. „V některých odvětvích je to jednodušší zavést, jinde to chce ještě se zaváděním počkat nebo ho dělat postupně a připravit se na něj.“

„Možnost, že by lidé získaný den volna vyplnili další prací jinde, existuje. Věřím ale, že při stoprocentní mzdě většina lidí novou práci hledat nebude,“ předpovídá Jan Klusoň.

Je potřeba vytvořit podmínky, opakuje předseda. „Samozřejmě, že se čtyřdenní pracovní týden každému líbí, ale ekonomika je neúprosná a musí být připravena na to, aby tuto změnu bylo možné zavádět,“ shrnuje Jan Wiesner.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu.