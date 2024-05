Čtyři z deseti firem škrtají benefity, hlavně ty zdravotní. ‚Omezuje se prevence,‘ varuje svaz obchodu

Kvůli snížení daňových limitů omezily čtyři z deseti českých firem zaměstnanecké benefity. Vyplývá to z nového průzkumu Hospodářské komory mezi 457 firmami všech velikostí napříč obory, který má Český rozhlas k dispozici. Firmy tak reagují na to, že od 1. ledna jsou od daně osvobozené nepeněžní benefity jenom do výše poloviny průměrné měsíční mzdy.

Praha 13:24 6. května 2024