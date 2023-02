Slyšeli jsme jen fráze, ne důvody, říká k jednání o cenách cukru ministr Nekula

Zvýšení obchodních přirážek u některých potravin bylo extrémní a neodpovídá skutečnému růstu nákladů. To v pondělí řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL po schůzce s představiteli Agrární komory, Potravinářské komory a Svazu obchodu. Obchody podle ministra zneužily například situace před Vánocemi a zdražily cukr. Ten zdražil od září do prosince o 77 %. Ministr Nekula proto podal podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhovor Praha 21:02 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Z dat Českého statistického úřadu indikujme, že nezafungoval trh a zdravá soutěživost mezi obchodními řetězci,“ říká k situaci s cenami cukru ministr zemědělství | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co konkrétně by měl antimonopolní úřad prověřit? Jestli se obchodníci nedomluvili nebo jestli neměli nepřiměřený zisk?

Musíme se podívat, co nám říkají oficiální data Českého statistického úřadu. A na těch datech vidíme, že mezi zářím a říjnem loňského roku došlo ke skokovému nárůstu cen cukru v maloobchodech. Z toho nějakým způsobem indikujeme, že nezafungoval trh a zdravá soutěživost mezi jednotlivými obchodními řetězci.

Dokonce to může vypadat, že došlo k nějakému koordinovanému skoku, protože během toho období až do Vánoc obchody zdražily podle dat Českého statistického úřadu o 14 korun. A ve stejný okamžik cukrovary, které vyrábí cukr, zdražily o zhruba o nějakých šest korun.

Proč podle vás hospodářská soutěž nezafungovala?

Pokud by zafungovala hospodářská soutěž, tak by nedošlo k takovému markantnímu navýšení rozdílu cen mezi cukrovary, které vyrábí cukr, a obchodníky, kteří v podstatě ten cukr jenom položí do polic a během prodejní doby ho nasvítí.

U cukrovaru vidíme, že se tam promítly zvýšené náklady na energie. Výroba cukru je totiž energeticky extrémně náročná. Ale u obchodů nevidíme důvody. Nemáme data a ani pondělní jednání, které proběhlo na ministerstvu zemědělství, je nepřineslo. Bohužel zástupci obchodu se jednáním v uvozovkách promlčeli. Slyšeli jsme v podstatě jenom několik frází, ale důvody, proč ceny navýšili, z jejich stran nezazněly.

Proto jsme podali podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten má totiž mandát oficiálně podle zákona a může prověřit celou vertikálu od zemědělců přes potravináře. To znamená od cukrovarů až po obchodníky.

Zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu pan Prouza poukazuje na to, že cena cukru je u nás teď zhruba stejně velká jako v okolních zemích, že není vyšší než na Slovensku, Polsku nebo v Rakousku. Poukazuje i na to, že statistický úřad srovnával průměrnou cenu cukru, ale ta je v obchodních řetězcích obvykle nižší než například v malých prodejnách. A taky to, že třeba cena za kilo v balení je vyšší než průměrná cena. Ani tyto argumenty vás nepřesvědčily?

Opět se musíme vrátit k oficiálním datům Českého statistického úřadu, který má neprůstřelná data, která sesbíral a zprůměroval. A data jsou průměrována podle největších obchodních řetězců, kde jsou ty ceny brány podle skutečně prodaného a jsou v tom zohledněny i slevové akce.

To znamená, že tady došlo k něčemu nekalému. Dnes jsme podávali ještě jeden podnět, protože jsme dostali podnět, že došlo k určitému klamání spotřebitelů. Jeden obchodní řetězec si hrál na tzv. slevu, když vykazoval slevu z nějakých zhruba 40 korun na 33 korun.

To není žádná sleva, protože 33 korun je běžná prodejní cena. Toto je klamání spotřebitele a v tomto případě jsme podali podnět na Českou obchodní inspekci.

Zaměřil jste se jen na cukr nebo i na ostatní potraviny?

Cíleně jsme se zaměřili pouze na cukr, aby nedošlo k rozpliznutí. Aby tohoto téma nešlo opět do ztracena.

Proč jste vybral právě cukr?

Když jsme si sestavili podle dat Českého statistického úřadu jednotlivé komodity, tak ten největší nárůst byl u cukru. Proto jsme začali u té položky, kde došlo k největšímu nárůstu. A vidíme, že tam pak jsou vejce a další. Dalším potravinám se budeme věnovat postupně.

Když jste se zaměřili právě na cukr, proč na tom jednání nebyl třeba dominantní český výrobce cukru Tereos?

Ale Tereos tam byl.

U potravinářů a zemědělců jste v tomto směru žádné problémy zatím nezaznamenal?

Jako Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací máme dostatek informací o zemědělcích. To znamená i o pěstitelích cukrovky, kterých je zhruba 1000 v celé České republice. Máme docela dobrá data o tom, jak jsou na tom jednotlivé cukrovary i z hlediska nákladových položek, které se jim promítají do výrobních nákladů

Ale bohužel obchodní řetězce jsou pro nás černou schránkou, do které nevidíme. Dnešní schůzka měla být o tom, aby Svaz obchodu nebo jednotlivé obchodní řetězce rozkryly své karty a zdůvodnili, proč ceny navyšují významně více než cukrovary.

Abych byl férový, tak u některých zástupců obchodních řetězců jsem zaznamenal vstřícný krok, že jsou ochotní nám data sdělit, ale pouze při individuálním jednání na čtyři oči.

Řetězce právě argumentují tím, že ani nemohou sdílet citlivé informace o cenách. Protože by se potom provinili proti zákonu a mohlo by se jednat o určité zakázané kartelové jednání.

My jsme hned na úvod schůzky jednoznačně řekli, jaké jsou mantinely podle zákona a že tam nesedí kvůli tomu, abychom se domlouvali na nějakých cenách.

Já jsem předem jednal s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, s panem Mlsnou. Řekli jsme si jasné mantinely i s tím, že všichni účastníci budou informováni o tak, aby nedošlo k porušení zákona.

Žádná koordinace, domlouvání se na cenách, žádné pokřivování trhu. Jen to ne. Chtěli jsme vědět, jaká je struktura nákladů a co způsobuje tak velký nárůst cen. U zemědělců a cukrovarníků víme, co se tam odehrálo. U obchodů bohužel ty informace nemáme.

Řekl jste, že hospodářská soutěž nezafungovala. Ceny potravin regulovat nechcete. Co tedy může ministerstvo zemědělství pro snížení cen potravin udělat? Kromě toho, že zjistí, jaký je ten současný stav.

Důležité je, aby fungoval trh. Protože když některé nám blízké státy zkoušely v nedávné době regulovat trh s potravinami, tak vidíme, že to nedopadlo úplně dobře. A teď se potýkají s extrémní inflaci.

Touto cestou nechceme jít. Regulace cen u nás skončila před více jak 30 lety. My chceme, aby trh fungoval řádně. Aby jednotlivé subjekty na trhu mezi sebou soutěžily o to, kdo si zákazníka získá nižší cenou. O to nám jde. Proto jsme prosadili novelu zákona o významné tržní síle. Aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mohl kouknout na celou vertikálu od zemědělců přes potravináře až po obchody a případně sjednat pořádek.