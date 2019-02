CVVM: Hospodářskou úroveň Česka hodnotí kladně 78 procent lidí. Je to nejvíce za 23 let

Hospodářskou úroveň Česka hodnotí kladně nejvíc lidí za posledních 23 let, a to zhruba čtyři pětiny obyvatel republiky. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). Češi hodnotili i ekonomickou úroveň devíti dalších evropských zemí, hlavně ze střední Evropy. Česko je v žebříčku třetí za Německem a Rakouskem, na poslední příčce skončilo Rumunsko.

