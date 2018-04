Ředitelka CzechInvestu: České podniky jsou naše budoucnost, investory si vybírejme

Státní agentura CzechInvest by se měla zásadně změnit. Podle nové strategie, se kterou přichází ředitelka Silvana Jirotková, by podporu měly dostat především inovativní malé a střední podniky. „Je třeba změnit přístup a investory nelákat, neprosit se, ale spíše si vybírat ty, které tu opravdu chceme,“ říká v pořadu Interview Plus Jirotková, která agenturu vede od března. Praha 15:07 30. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Musíme zdůrazňovat jiné kvality České republiky než dosud, už to není jen levná pracovní síla. Jsme vyspělá a technologicky inovativní země s moderní ekonomikou, kde je dobré investovat. Prezentaci do zahraničí je třeba zlepšit,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Agentura se chce více zaměřit například na podporu subdodavatelů, aby se posouvali v hodnotových řetězcích a zaváděli modernější technologie. „Teď není potřeba tolik působit v zahraničí, protože investoři u nás už jsou. Naše úloha je se více zaměřit na české firmy,“ vysvětluje.

Pomoc pro start-upy

Malé a střední podniky si podle Jirotkové zaslouží podporu, protože tvoří páteř české ekonomiky. V případě hospodářské krize u nich navíc nehrozí, že budou odcházet na zahraniční trhy, jako se to může stát u zahraničních investorů.

V případě nadějných projektů CzechInvest leckdy lidem pomáhá už při založení firmy, start-upem ale pro agenturu jsou i mladé společnosti do pěti let. „V našich programech bereme spíše ty, které jsou technologicky vyspělé nebo mají inovativní řešení. Není to jakýkoli podnikatel,“ dodává.

„Jsme schopni pomoci se založením firmy i vývojem produktu. V našich programech využíváme mentorů a koučů, kteří sami mají podnikatelskou zkušenost a jsou ochotni ji předat těm začínajícím. Start-upy také rádi vysíláme do zahraničí, protože tam se dobře otrkají a vyzkouší si, jak komunikovat s potenciálními klienty nebo investory.“

Slučování není nutné

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nedávno oživil myšlenku na sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest. Podle Jirotkové by to trvalo minimálně rok a byla by k tomu potřeba změna zákona. Obě instituce spolu navíc již dnes intenzivně spolupracují.

„Každý děláme úplně jiný byznys. V zahraničí má CzechTrade úplně jinou klientelu a kontakty než my. Oni se firmám snaží zajistit byznys, my se je snažíme podporovat, aby se zlepšovaly technologicky a získávaly nové certifikace. Ale není naší primární snahou, aby obchodovaly v zahraničí,“ uzavírá.