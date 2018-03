Agentury CzechTrade a CzechInvest by se měly sloučit, myslí si Babiš

Státní agentury CzechTrade a CzechInvest by se měly sloučit. Na pondělní oslavě 25. výročí Hospodářské komory to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Právě s komorou chce vláda podle něj mimo jiné spolupracovat na podpoře exportu. Dodal, že komora by měla také hrát významnější roli v rámci tripartity.

